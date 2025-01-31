"Что возьмешь, то твое": Кремль хочет сформировать ожидания перед переговорами Путина и Трампа

Кремль активизирует усилия, направленные на то, чтобы заставить Дональда Трампа согласиться с требованиями Владимира Путина и позиционировать его как равного президенту США. Пропагандисты пытаются навязать мнение, выгодное Москве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Как Кремль продвигает свои идеи относительно переговоров

Так, 30 января пропагандистские СМИ опубликовали интервью с научным директором дискуссионного клуба "Валдай" Федором Лукьяновым под названием "Не рассчитывайте на большие договоренности. Лукьянов не является официальным лицом, однако считается "авторитетным экспертом" по вопросам внешнеполитических целей и задач Кремля.

Аналитики Института указывают, что не готовы оценивать или утверждать, что Лукьянов достоверные сведения о настроениях Путина или его намерениях относительно переговоров, "но заявления Лукьянова в этом интервью в целом согласуются с заявлениями Путина и других официальных лиц Кремля".

Федор Лукьянов в ходе интервью заявил, что главное для будущих мирных переговоров по Украине – это устранение "коренных причин" войны, которые пропагандист определил как расширение НАТО в Восточную Европу. Относительно территорий, то россиянин считает вопрос простым – мол, сколько возьмешь, то и твое. Главным требованием России на переговорах является "изменение ландшафта безопасности в Восточной Европе" и "отказ от ряда положений, на которых базируется существование и функционирование НАТО".

Заявления Лукьянова является еще одним свидетельством того, что Кремль остается преданным навязыванию своей воли и интересов безопасности Соединенным Штатам и Европе и не заинтересован в компромиссах в достижении этой цели,

– отмечают аналитики.

Такое в ISW пишут, что заявления Лукьянова предполагают, что Трамп и его администрация слабые и более склонны к запугиванию демонстрацией силы, чем прежняя администрация Байдена.