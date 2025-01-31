Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Як Кремль просуває свої ідеї щодо переговорів

Так, 30 січня пропагандистські ЗМІ опублікували інтерв'ю з науковим директором дискусійного клубу "Валдай" Федором Лук'яновим під назвою "Не розраховуйте на великі домовленості. Лук'янов не є офіційною особою, проте вважається "авторитетним експертом" з питань зовнішньополітичних цілей і завдань Кремля.

Аналітики Інституту вказують, що не готові оцінювати або стверджувати, що Лук'янов достовірні відомості про настрої Путіна або його наміри щодо переговорів, "але заяви Лук'янова в цьому інтерв'ю в цілому узгоджуються із заявами Путіна та інших офіційних осіб Кремля".

Федір Лук'янов у ході інтерв'ю заявив, що головне для майбутніх мирних переговорів щодо України – це усунення "корінних причин" війни, які пропагандист визначив як розширення НАТО в Східну Європу. Щодо територій, то росіянин вважає питання простим – мовляв, скільки візьмеш, те й твоє. Головною вимогою Росії на переговорах є "зміна ландшафту безпеки у Східній Європі" та "відмова від ряду положень, на яких базується існування та функціонування НАТО".

Заяви Лук’янова є ще одним свідченням того, що Кремль залишається відданим нав’язуванню своєї волі та інтересів безпеки Сполученим Штатам і Європі та не зацікавлений у компромісах у досягненні цієї мети,

– наголошують аналітики.

Такоє в ISW пишуть, що заяви Лук’янова припускають, що Трамп і його адміністрація слабкі та більш схильні до залякування демонстрацією сили, ніж колишня адміністрація Байдена.