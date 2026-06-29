Это первый случай, – эксперт указал на нетипичное заявление помощника Путина
Министр иностранных дел России заявил, что Москва готова возобновить мирные переговоры, но не станет прекращать огонь на линии фронта на время их проведения. По содержанию близким было и заявление помощника российского диктатора Ушакова. Все это указывает на изменение позиции Кремля.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил профессор американистики Скотт Лукас, подчеркнув, что такие заявления звучат после длительного периода молчания Москвы и заявлений о том, что никаких встреч с украинской стороной не будет, поскольку переговорный процесс был приостановлен США из-за войны с Ираном.
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Кремль изменил риторику и готов видеть ЕС за столом переговоров
Глава российского МИД, говоря о том, что Россия всегда была готова к диалогу с Украиной, как подчеркнул профессор американистики, обманывает. Сегодня Лавров вновь повторяет те же самые максималистские условия.
Россия по-прежнему не собирается обсуждать прекращение огня по нынешней линии фронта. Она по-прежнему хочет капитуляции Украины и передачи ей другой части Донецкой области,
– заявил Лукас.
Поэтому, по его словам, возникает вопрос, о чем можно говорить с российской стороной, если Кремль и дальше продолжает повторять Украине одни и те же тезисы о том, что она должна сдаться. Москва хочет вернуться к переговорам при условии, что Соединённые Штаты вновь выступят в них посредниками. По словам специалиста по американистике, такая возможность может появиться, учитывая, что продолжаются переговоры о завершении войны в Иране.
Полное интервью Скотта Лукаса: смотрите в видео
Скотт Лукас обратил внимание и на заявление Юрия Ушакова, свидетельствующее о том, что даже если американцы не вернутся в переговорный процесс, Кремль выражает готовность допустить к нему представителей Европы.
Это первый случай, когда один из ближайших помощников Путина фактически заявил, что Россия готова к диалогу с Евросоюзом. Именно к этому стремилась Европа в последние недели, увидев, что США вышли из процесса. Европейцы уже говорили о возможности отправить в Москву своих представителей и узнать, что вообще можно сделать,
– рассказал Лукас.
По его словам, Кремль, который годами утверждал, что ЕС не место за столом переговоров, теперь вынужден смириться с тем фактом, что Евросоюз будет участвовать в переговорах между Украиной и Россией. Москва изменила риторику, как подчеркнул профессор американистики, потому что оказалась под давлением и теперь постоянно его ощущает.
"Это ощущается и в военной сфере. Украинские контрудары всё сильнее наносят удары как по самой России, так и по оккупированным территориям. Ситуация в Крыму дошла до того, что бензин там получают только военные и службы жизнеобеспечения полуострова. Мосты, ведущие в Крым, повреждены. Украина продолжит атаки, удары по самой России становятся все сильнее", – констатировал Лукас.
Подводя итог, специалист по американистике добавил, что топливный кризис распространяется по территории России. Есть и ряд других проблем – логистических и экономических. Дефицит федерального бюджета стремительно растет. Кремль, по словам Лукаса, начал шататься. Инициатива сейчас на украинской стороне.
Теперь Путин хочет каким-то образом вернуть ее себе. Единственным способом сделать это, по мнению профессора, остаётся действовать через США. Поэтому Кремль стремится к приезду в Москву Виткоффа и Кушнера. Однако американский президент сегодня изменил риторику: вместо критики в адрес Украины и Зеленского он перешел к похвалам, призвал украинского лидера быть смелее и заявил, что тот "достаточно хорошо справляется" в войне.
Украина предпочитает получить от США лицензию на производство ракет, чтобы противостоять российской баллистике. Киев также, как отметил профессор американистики, размышляет над оружием для наступления. Диалог Киева и Вашингтона нервирует Москву.