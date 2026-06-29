Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив професор американістики Скотт Лукас, підкресливши, що такі заяви звучать після тривалого періоду мовчання Москви й висловлювань, що ніяких зустрічей з українською стороною не буде, бо переговорний процес був призупинений США через війну з Іраном.

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Кремль змінив риторику і готовий бачити ЄС на переговорах

Очільник російського МЗС, говорячи про те, що Росія завжди була готова до діалогу з Україною, як наголосив професор американістики, обманює. Сьогодні Лавров знову повторює ті ж самі максималістські умови.

Росія досі не збирається обговорювати зупинку вогню по нинішній лінії фронту. Вона все також хоче капітуляції України та передачі їй іншої частини Донецької області,

– озвучив Лукас.

Тому, з його слів, постає запитання, про що можна розмовляти з російською стороною, якщо Кремль надалі продовжує повторювати Україні одні й ті ж самі тези про те, що вона має здатися. Москва хоче повернутися до перемовин за умови, якщо Сполучені Штати знову виступлять посередниками в них. Зі слів процесора американістики, така можливість може з'явитися, беручи до уваги те, що тривають розмови про завершення війни в Ірані.

Повне інтерв'ю Скотта Лукаса: дивіться у відео

Скотт Лукас звернув увагу і на заяву Юрія Ушакова, яка свідчить про те, що навіть якщо американці не повернуться в переговорний процес, Кремль висловлює готовність допустити до нього представників Європи.

Це перший випадок, коли один з найближчих помічників Путіна фактично сказав, що Росія готова до діалогу з Євросоюзом. Саме до цього Європа рухалась останніми тижнями, вона побачила, що США вийшли з процесу. Європейці вже говорили про можливість відправити у Москву своїх представників і дізнатися, що взагалі можливо вдіяти,

– розповів Лукас.

З його слів, Кремль, який роками стверджував, що ЄС не місце за столом переговорів, тепер змушений змиритися з тим фактом, що Євросоюз братиме участь у розмові між Україною та Росією. Москва змінила риторику, як наголосив професор американістики, тому що опинилась під тиском і тепер відчуває його постійно.

"Він відчувається і у військовій сфері. Українські контрудари все сильніше б'ють і по самій Росії, і по окупованих територіях. Ситуація у Криму дійшла до того, що бензин там отримують тільки військові та служби життєзабезпечення півострова. Мости, які ведуть до Криму – пошкоджені. Україна продовжить атаки, удари по самій Росії стають дедалі сильними", – констатував Лукас.

Підсумовуючи, процесор американістики додав, що паливна криза розростається по території Росії. Є й низка інших проблем – логістичних та економічних. Дефіцит федерального бюджету стрімко зростає. Кремль, зі слів Лукаса, почав хитатися. Ініціатива зараз на українському боці.

Тепер Путін якось хоче повернути її собі. Єдиним шляхом спробувати зробити це, на думку професора, залишається діяти через США. Тому Кремль прагне приїзду у Москву Віткоффа і Кушнера. Однак американський президент сьогодні змінив риторику, замість критики в бік України та Зеленського вдається до похвали й закликав українського лідера бути сміливішим та заявив, що він "доволі добре справляється" у війні.

Україна воліє отримати від США ліцензію на виробництво ракет, аби протидіяти російській балістиці. Київ також, як зауважив професор американістики, розмірковує над зброєю для наступу. Діалог Києва і Вашингтона нервує Москву.