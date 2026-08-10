Существует фактор, который заставит Россию пойти на мир: политолог назвал его

В настоящее время Россия не демонстрирует никакой готовности завершить войну против Украины. Существуют инструменты, которые могут заставить Кремль остановиться. Но все зависит от больших геополитических "игроков".

Об этом 24 Каналу рассказал президент Международного института исследований в области безопасности, политолог Алексей Буряченко. По его словам, тут следует обратить внимание на действия Соединенных Штатов и Китая. Лидеры этих государств должны встретиться в сентябре. После этого мирный процесс может продвинуться вперед.

Как заставить Россию пойти на мир?

Как подчеркнул Буряченко, недаром в Соединенных Штатах именно сейчас продвигают законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о "адских санкциях" против России. Трамп хочет усилить свои возможности по оказанию давления на Индию и Китай, которые закупают российскую нефть. Но здесь не все так просто.

Мы понимаем, что это исключительно пиар-ход, когда в США говорят о "адских санкциях" против России. В законопроект также добавили санкции против Хезболлы и Ирана. Здесь Трамп точно готов действовать здесь и сейчас. Но хочет ли он сразу же оказывать давление вторичными санкциями на Индию и Китай? Я в этом не очень уверен,

– сказал Буряченко.

Как заставить Россию закончить войну: смотрите видео 24 Канала

Поэтому не стоит ожидать, что после подписания законопроекта давление на Россию сразу усилится. Но Трамп будет использовать этот инструмент как аргумент для того, чтобы усадить Кремль за стол переговоров. Дальше многое будет зависеть от разговора Трампа и Си.

Если Китаю будет выгоднее сотрудничать с США и Европой, чем продолжать агрессивную политику в отношении России, то ситуация с войной кардинально изменится в пользу Украины еще до промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре. Но для этого действительно должно сложиться много обстоятельств,

– подчеркнул Буряченко.