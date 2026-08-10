Про це 24 Каналу розповів президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, політолог Олексій Буряченко. За його словами, тут потрібно звернути увагу на дії Сполучених Штатів та Китаю. Лідери цих держав мають зустрітися у вересні. Після цього мирний процес може піти вперед.

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Як наголосив Буряченко, недарма у Сполучених Штатах саме зараз просувають законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії. Трамп хоче посилити свої можливості щодо тиску на Індію та Китай, які закуповують російську нафту. Але тут не все так просто.

Ми розуміємо, що це винятково піарна історія, коли у США говорять про "пекельні санкції" проти Росії. До законопроєкту також додали санкції проти Хезболли та Ірану. Тут Трамп точно готовий діяти тут і зараз. Але чи хоче він одразу тиснути вторинними санкціями на Індію та Китай? Я в цьому не дуже впевнений,

– сказав Буряченко.

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Тому не варто очікувати, що після підписання законопроєкту тиск на Росію одразу збільшиться. Але Трамп використовуватиме цей інструмент як аргумент для того, аби посадити Кремль за стіл перемовин. Далі багато що залежатиме від розмови Трампа і Сі.

Якщо Китаю буде вигідніше співпрацювати зі США та Європою, аніж продовжувати агресивну історію з Росією, то ситуація з війною кардинально зміниться на користь України ще до проміжних виборів у США, які пройдуть в листопаді. Але для цього має дійсно зійтися багато зірок,

– підкреслив Буряченко.