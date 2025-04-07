Политолог Олег Лисовой в эфире 24 Канала отметил, что реалистичным сценарием для привлечения Европы к переговорному процессу является четкая и жесткая позиция США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен действовать решительно в отношении России.

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"Пока продолжается заигрывание с террористами номер один на планете, (Владимир) Путин наглеет и диктует, кто должен участвовать в переговорах и о чем говорить. Это – ложная логика, в частности у Трампа. Впрочем, у него самого, время от времени проявляется желание видеть Европу за столом переговоров", – сказал Лисовой.

Почему Россия против участия Европы

Из-за полномасштабного вторжения в Украину европейские страны ввели жесткие санкции против России. Сегодня Путин фактически требует их отмены, однако основная часть ограничений была наложена именно ЕС, а не США. В ответ Европа четко заявила, что пока российские войска находятся на суверенной территории Украины – санкции не будут сняты.

Он добавил, что несколько месяцев назад с американской стороны прозвучала идея, что Европа должна выбрать одного представителя, который примет участие в переговорном процессе.

В конце концов США все равно будут вынуждены вести переговоры с участием Европы. Украина – это Европа. И война происходит в Европе. Поэтому исключать из процесса такого сильного игрока – экономического, политического, стратегического – это слишком большая роскошь. Мирный процесс без Европы не будет эффективным,

– подчеркнул Лисовой.

Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский последовательно отстаивает позицию об участии Европы в мирных переговорах. Украина от этой позиции не отступала.

По мнению Лисового, таким представителем мог бы стать стать президент Франции Эммануэль Макрон. Поскольку Великобритания и Россия имеют длительную историю неприязни, премьер-министр Кир Стармер, вероятно, не захочет садиться за стол с российским диктатором – как и сам Путин вряд ли согласится говорить с британцами.

"Надо четко поставить требование: или с Макроном, или со Стармером – иначе не говорим. Это может загнать Путина в угол. Я склоняюсь к тому, что даже если Россия будет сопротивляться участию Европы в переговорах – ей таки придется согласиться. Макрон – это компромиссная фигура, которая устроит всех: нас, Соединенные Штаты и, гипотетически, самого Путина", – объяснил политолог.

Он также добавил, что именно Макрон неоднократно звонил Путину и имел с ним длительные разговоры. Этот опыт может сыграть Украине на пользу.