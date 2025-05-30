Любят часами обсуждать детали, – Кулеба раскрыл тактику россиян во время переговоров

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл тактику россиян, которую те используют, чтобы затянуть переговоры. Представители страны-агрессора любят бесконечно обсуждать детали и разбивать переговоры на много этапов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дмитрия Кулебы во время конференции "Правда в движении", которые цитирует "Радио Свобода".

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Что рассказал Кулеба о тактике России на переговорах

Дмитрий Кулеба, основываясь на собственном опыте переговоров с врагом, рассказал, что российская дипломатия известна своим вниманием к деталям.

Они (россияне – 24 Канал) любят часами обсуждать детали, моделировать различные сценарии. Если они имеют целью погрузить переговоры в тупик, не сомневайтесь, они будут заниматься бесконечным обсуждением деталей,

– отметил дипломат.

Экс-министр также отметил, что если российская делегация хочет не договориться, а имитировать готовность к переговорам, то она будет предлагать, разбивать любой процесс на много этапов.

Кроме того, Кулеба добавил, что российские переговорщики всегда демонстрируют уверенность в способности Москвы достичь собственных целей.

"Начиная с 2014 года и до сих пор, заключается в том, что российские переговорщики всегда демонстрируют силу и свою 100% уверенность в способности России достичь своих целей. Они никогда, в отличие от западных дипломатов и политиков, не позволяли себе ни на секунду поверить, начать думать, что Россия не верит в то, чего она пытается достичь", – заметил бывший глава МИД Украины.

К слову, спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разочарован "уровнем неразумности" России во время мирных переговоров. Американский генерал также подчеркнул, что Москва до сих пор не передала украинской стороне обещанного "меморандума" о прекращении огня.