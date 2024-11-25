Напомнил 1938 год: глава МИД Чехии резко высказался о призывах к Украине уступить России

Глава МИД Чехии Ян Липавский сравнил попытки заставить Украину пойти на уступки России с Мюнхенским соглашением 1938 года. Политик отметил, что тогда это было только начало.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейскую правду.

Смотрите также "Веймарский треугольник+" в Варшаве: готова ли Европа поддержать Украину после инаугурации Трампа

Липавский высказался о мирных переговорах

Так, в ответ на вопрос о возможности того, что США заставят Украину сдаться, Ян Липавский сказал, что предостерегает от такого сценария на примере Мюнхенского соглашения. Дипломат напомнил, что в 1938 году Адольф Гитлер выдвинул требование, чтобы Чехословакия отдала Германии Судетскую область. Тогда звучало очень много обещаний, что Судеты – это его "последнее требование".

Он (Гитлер – 24 Канал) давил на мир. И тогда заключили Мюнхенское соглашение, чтобы дать ему то, что он требовал. Чехословакию заставили отдать Германии Судеты. Но на этом ничего не прекратилось. Это было только начало. Потому что в следующем году началась Вторая мировая война, Германия напала на Польшу,

– заявил глава МИД Чехии.

Липавский замечает, что то, что умиротворение агрессора не работает – не единственный урок из этой истории. Другой аспект заключается в том, что люди в Чехословакии почувствовали себя преданным.

"Партнеры не защитили нас тогда, когда от них этого ждали. И если теперь Запад оставит Украину, которую Россия принудит к каким-то действиям, к уступкам без одобрения со стороны самой Украины – это создаст у украинцев ощущение преданности. А это гораздо опаснее. Такого рода обиды остаются не на годы, а на десятилетия", – сказал чешский дипломат.