Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейську правду.

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Ліпавський висловився про мирні переговори

Так, у відповідь на питання про можливість того, що США змусять Україну здатися, Ян Ліпавський сказав, що застерігає від такого сценарію на прикладі Мюнхенської угоди. Дипломат нагадав, що у 1938 році Адольф Гітлер висунув вимогу, щоби Чехословаччина віддала Німеччині Судетську область. Тоді лунало дуже багато обіцянок, що Судети – це його "остання вимога".

Він (Гітлер – 24 Канал) тиснув на світ. І тоді уклали Мюнхенську угоду, щоби дати йому те, що він вимагав. Чехословаччину змусили віддати Німеччині Судети. Але на цьому нічого не припинилося. Це був лише початок. Бо наступного року розпочалася Друга світова війна, Німеччина напала на Польщу,

– заявив глава МЗС Чехії.

Ліпавський зауважує, що те, що умиротворення агресора не працює – не єдиний урок з цієї історії. Інший аспект полягає у тому, що люди у Чехословаччині відчули себе зрадженим.

"Партнери не захистили нас тоді, коли від них цього чекали. І якщо тепер Захід облишить Україну, яку Росія примусить до якихось дій, до поступок без схвалення з боку самої Україні – це створить в українців відчуття зрадженості. А це набагато небезпечніше. Такого роду образи залишаються не на роки, а на десятиліття", – сказав чеський дипломат.