Мирные переговоры по войне в Украине в Лондоне: что происходит

После переговоров по миру в Украине с США и "коалицией решительных" в Париже стало известно о новом раунде. Он проходит в Лондоне 23 апреля.

Что в мире говорят о мирных переговорах в Лондоне и что известно об их ходе, сообщает 24 Канал.