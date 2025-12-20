Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского и Луиша Монтенегру.

Как будут проходить переговоры в Майами?

Зеленский подтвердил, что Умеров говорил с представителями США, детали у президента будут позже. Американцы также отдельно встретятся с россиянами.

Важно, что Америка предложила встретиться в формате США – Украина – Россия. О европейцах речь не шла, но Зеленский заметил, что было бы логично включить и ЕС.

Однако эта встреча зависит от результатов встречи США – Украина, того, будет ли там позитив. Умеров и Гнатов будут держать президента в курсе дела, в частности, и того, как реагируют США на встречи с россиянами.

Наша команда со мной свяжется, у нас была такая договоренность, расскажет мне результат первого блока диалога, и мы потом поймем, что делать с продолжением,

– объяснил Зеленский.

Интересно! Премьер Португалии Луиш Монтенегру впервые приехал в Киев. 20 декабря стороны установили партнерство для производства морских дронов.

Кто будет участвовать в переговорах в США?

Известно, что со стороны России в Америку отправился Кирилл Дмитриев. С украинскими представителями он не встретится, но будет видеться с Уиткоффом и Кушнером. Говорят даже, что может быть сам Трамп.