Иначе режим не удержится: генерал армии назвал конкретные действия, которые заставят Путина отступать

На сегодня предложения Дональда Трампа и его команды по прекращению войны в Украине выглядят слабыми и непродуманными. Эти идеи часто поддерживают сторонники России в его администрации, которые, возможно, не до конца понимают реальную природу путинского режима.

Команда президента США снова заявляет о готовности диктатора Владимира Путина к миру, однако этого совсем не видно. Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала сказал, что заставить Россию к мирным шагам можно только после конкретных действий.

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После этих 5 действий Россия согласится на мир

Генерал армии отметил, что Трамп действует в своей привычной бизнес-манере – пытается "договориться" и "купить" лояльность Путина, пообещав ему снятие санкций, политическую и дипломатическую реабилитацию, выгодные контракты.

В то же время Путин мыслит как бывший руководитель КГБ и опытный игрок в политической игре с жесткими правилами. У него – авторитарная логика, логика силы. Если переговоры будут вестись без должной подготовки, он легко переиграет Трампа.

По словам Маломужа, если администрация Трампа не будет иметь сильной, профессиональной команды, подкрепленной поддержкой европейских лидеров и Украины, – результат будет катастрофическим.

Без Украины ничего не будет. Не будет эффективной позиции Трампа, что мы сегодня и видим,

– добавил он.

В команде Трампа снова появляются заявления о том, что Путин якобы готов к миру. Но оснований для таких утверждений нет. Российское руководство будет отступать только тогда, когда столкнется с реальными угрозами:

поражение на фронте;

падение режима;

жесткие экономические санкции, которые подорвут финансовые возможности России;

ограничения на экспорт нефти и газа;

давление на ближайшее окружение Путина, включая его семью и крупных олигархов.

Только в условиях настоящего кризиса, когда станет очевидно, что режим не удержится, Путин будет вынужден идти на уступки. Эти уступки не станут следствием "доброй воли" – это будет результат страха перед крахом.

В этом процессе Украина имеет все шансы получить преимущество – как на фронте, так и внутри страны. Если ситуация в России ухудшится – из-за экономических проблем, социальное недовольство или потерю поддержки среди "элит" – это может привести к реальным изменениям в войне.