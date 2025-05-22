Команда президента США знову заявляє про готовність диктатора Владіміра Путіна до миру, однак цього зовсім не видно. Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу сказав, що змусити Росію до мирних кроків можна лише після конкретних дій.

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Після цих 5 дій Росія погодиться на мир

Генерал армії зазначив, що Трамп діє у своїй звичній бізнес-манері – намагається "домовитися" та "купити" лояльність Путіна, пообіцявши йому зняття санкцій, політичну та дипломатичну реабілітацію, вигідні контракти.

Водночас Путін мислить як колишній керівник КДБ і досвідчений гравець у політичній грі з жорсткими правилами. У нього – авторитарна логіка, логіка сили. Якщо переговори вестимуться без належної підготовки, він легко переграє Трампа.

За словами Маломужа, якщо адміністрація Трампа не матиме сильної, професійної команди, підкріпленої підтримкою європейських лідерів та України, – результат буде катастрофічним.

Без України нічого не буде. Не буде ефективної позиції Трампа, що ми сьогодні й бачимо,

– додав він.

У команді Трампа знову з'являються заяви про те, що Путін нібито готовий до миру. Але підстав для таких тверджень немає. Російське керівництво відступатиме лише тоді, коли стикнеться з реальними загрозами:

поразка на фронті;

падіння режиму;

жорсткі економічні санкції, які підірвуть фінансові спроможності Росії;

обмеження на експорт нафти та газу;

тиск на найближче оточення Путіна, включаючи його родину та великих олігархів.

Лише в умовах справжньої кризи, коли стане очевидно, що режим не втримається, Путін буде змушений йти на поступки. Ці поступки не стануть наслідком "доброї волі" – це буде результат страху перед крахом.

У цьому процесі Україна має всі шанси здобути перевагу – як на фронті, так і всередині країни. Якщо ситуація в Росії погіршиться – через економічні проблеми, соціальне невдоволення чи втрату підтримки серед "еліт" – це може призвести до реальних змін у війні.