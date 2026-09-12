"Украина не хочет этого делать": в администрации Трампа назвали главную проблему на переговорах

В администрации Трампа заявили, что удовлетворены переговорами в Москве и Киеве. В то же время там признают, что стороны конфликта до сих пор не имеют общего видения завершения войны.

Самым сложным остается территориальный вопрос. Об этом заявил специальный посланник президента США Джаред Кушнер в ходе ежегодной встречи YES 2026 в Киеве, передает 24 Канал.

Как в администрации Трампа оценивают шансы на мир между Украиной и Россией?

По словам Кушнера, ситуация с территориями в значительной степени зависит от событий на поле боя, которые сейчас быстро меняются.

Он также отметил, что развитие технологий и ход боевых действий превзошли ожидания как Украины, так и России.

Кушнер рассказал, что переговоры американской делегации с российской стороной помогли лучше понять позицию Москвы, ее восприятие ситуации и возможности для компромисса.

По его словам, это способствовало появлению новых идей, которые США надеются в ближайшее время обсудить уже в рамках трехсторонних переговоров. Американская сторона сейчас работает над организацией такой встречи.

Кушнер считает, что прямые переговоры с участием обеих сторон более продуктивны, чем так называемая "челночная дипломатия", если целью является достижение окончательной договоренности.

Отдельно Кушнер заявил, что российский лидер Владимир Путин уже обозначил линию, к которой Москва хочет прийти. По его словам, если бы Украина согласилась отступить до этой линии, остальная часть соглашения была бы готова и согласована. Однако Киев пока не соглашается на такой вариант.

Если бы Украина … захотела отступить до этой линии, то, очевидно, у нас уже была бы остальная часть соглашения, разработанная и согласованная. На данный момент Украина не хочет этого делать,

– пояснил американец.

Поэтому, пояснил Кушнер, задача США как посредника заключается в поиске креативного решения, которое не противоречило бы стремлениям Украины и в то же время позволило бы убедить Россию прекратить войну.

Цель состоит в том, чтобы обе стороны могли двигаться дальше в рамках договоренностей, которые не допустят повторения подобного конфликта в будущем.

Кушнер также выразил надежду, что в течение следующих нескольких недель США смогут объявить о дальнейших шагах, которые приблизят Украину и Россию к переговорному процессу.

Напомним, что 5 – 6 сентября спецпредставители Дональда Трампа – Стив Виткофф и Джаред Кушнер – посетили Москву, а затем Киев. Это ознаменовало возобновление мирных переговоров о прекращении войны в Украине.

В ближайшее время должна состояться трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России. Президент Зеленский надеется, что она состоится уже в сентябре.

Отметим, что российские требования по прекращению войны не изменились. Кремль настаивает на выводе ВСУ с украинских территорий, закрепленных в Конституции страны.

Кроме того, Москва отказывается прекращать боевые действия на время проведения переговоров.