В Венгрии продолжают делать реверансы в сторону Трампа, надеясь, что он победит на выборах президента США. И продолжают подавать Венгрию как страну, которая "стремится к миру".

В этот же день министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока цинично заявил, что не видит связи между визитом Орбана в Москву и ударом по "Охматдету". Он считает, что надо использовать все шансы на мир, и не видит в жестоком обстреле сигнала о том, что Путин не хочет мира.

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В Венгрии ждут Трампа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорит, что цель его страны – положить конец войне путем мирных переговоров с участием как России, так и Украины.

Я думаю, что должно произойти очень сильное внешнее влияние, чтобы заставить их по крайней мере вести переговоры. Кто имеет шансы на это в ближайшем будущем? Только президент Трамп, если его изберут,

– убежден он.

Мол, Европа неспособна сблизить Украину и Россию, между которыми пролегает пропасть. Но Трамп якобы сможет.

Интересно, что у самого Трампа нет плана, как завершить войну. Но его советники имеют определенные предложения.

После провальных для Байдена дебатов и его дальнейшего отказа выйти из гонки позиции Трампа улучшились. Поэтому Сийярто поспешил выразить благосклонность к возможному следующему президенту США.

"Мы видим шанс на мир, если президент Трамп победит. Мы видим шанс для хороших венгерско-американских отношений, если победит президент Трамп", – сказал он.

Правое популистское правительство Орбана и сам венгерский премьер в хороших отношениях с Трампом. Тем временем в Европе готовят план на случай, если Трамп действительно победит.