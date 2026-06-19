Несмотря на то, что он безумец, – Зеленский готов к возобновлению мирных переговоров с Путиным

Украина готова к переговорам с российским руководством, несмотря на то, что оно "безумное". В то же время для ведения диалога необходимо более активное участие европейских партнеров.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в комментарии журналистам 19 июня, передает 24 Канал.

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Глава государства в очередной раз подчеркнул открытость Украины к диалогу с Россией.

Путин хочет, чтобы у нас всё горело, и он безумец — это чувствуют партнёры. Украина готова к переговорам с ним, несмотря на это. Но Европа должна включиться на полную, чтобы у нас была сильная позиция,

– подчеркнул украинский лидер.

Зеленский уточнил, что речь идет прежде всего о применении союзниками санкций против Кремля, а также о конфискации российских активов и финансировании Украины.

Также президент добавил, что российский диктатор боится возвращения своей армии домой, а вместе с тем предупредил об усилении Россией ударов по украинским городам.

"Путин становится слабым, ослабевает и политически, и на поле боя, и физически. И поэтому может усиливать удары по нам, по нашим людям, ракетами и дронами", – заявил Зеленский, призвав украинцев пользоваться укрытиями.

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Напомним, что 4 июня Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором обратился к Путину с предложением сесть за стол переговоров и завершить войну в Украине.

Впоследствии в Кремле ответили, что двусторонние переговоры могут состояться, но в Москве. При этом возможность проведения встречи на нейтральной территории там проигнорировали.

Зеленский также сообщил, что во время встреч на саммите во Франции состоялись"хорошие переговоры" со всеми лидерами, включая американского президента. Трамп, по словам президента, поддерживает идею усиления давления на Россию с целью прекращения войны в Украине.