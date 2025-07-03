Как Москва использует переговоры для деморализации украинцев

Дмитрий Песков 30 июня заявил, что прогресс переговорного процесса зависит от "позиции киевского режима", а также от того, "насколько эффективными будут посреднические усилия Вашингтона". Что касается Москвы, пресс-секретарь Путина утверждает, что ее позиция якобы "хорошо известна", а значит, получается, что мяч – на стороне Украины и США.

Политическая цель подобных заявлений вполне очевидна. Москва пытается снять с себя ответственность за затягивание переговорного процесса – то, чем она занимается с самого его начала в мае 2025 года. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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С этой точки зрения, усилия Пескова напрасны. То, что Москва избегает честной дипломатии, очевидно для всех: и для Украины, и для ЕС, и для США.

В тот же день спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог назвал заявления Пескова "орвелловскими", а утверждения о том, что США и Украина якобы тормозят мирные переговоры – безосновательными.

Однако эта риторика Кремля имеет еще и скрытую функцию, как составляющей информационно-психологического давления на украинское общество. И вот как это работает.

Манипуляция надеждами

С тех пор как полномасштабная война стала войной на истощение, российская пропаганда начала активно продвигать нарратив, что Москва открыта к переговорам, но Киев стремится к "вечной войне".

Для усиления этого нарратива была создана конспирологическая теория о том, что войну можно было остановить еще весной 2022 года, но тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы подговорил Владимира Зеленского отвергнуть "щедрые" предложения Москвы.

То, что российские "предложения" 2022 года означали капитуляцию Украины, общеизвестно, но пропаганда апеллирует не к фактам, а к эмоциям. Украинское общество нужно было спровоцировать на гнев против тех, кто якобы стоял на пути мира.

Для того чтобы усилить стремление к миру, Россия развернула воздушный террор против гражданского населения, пытаясь устроить гуманитарную катастрофу в украинском тылу. И это – вкупе с постоянным давлением на фронте.

В 2024 году об "открытости к дипломатии" заговорил и российский топ-пропагандист – Владимир Путин. "Мы никогда не отказывались от переговоров", – уверял диктатор в сентябре 2024-го, как раз после летних блэкаутов, вызванных массированными российскими ударами по энергетике Украины. Впрочем, как известно, никаких реальных признаков готовности Москвы к переговорам на тот момент не было. Россия продолжала настаивать на своих абсурдных ультиматумах о "демилитаризации" и "денацификации".

Эти заявления были не приглашением за стол переговоров, а провокацией, направленной на дискредитацию руководства Украины. Тогда Россия очень активно пыталась убедить Запад в том, что в войне виноват не Путин, а Владимир Зеленский, который якобы имеет "наполеоновские планы" и отвергает саму возможность дипломатии.

Однако главной целью пропаганды было украинское общество: тысячи ботов и сотни Telegram-каналов ежедневно внушали украинцам мысль, что "режим Зеленского" якобы хочет "воевать до последнего украинца".

Кстати, мем "режим Зеленского" тоже возник не на пустом месте. Его активно продвигали весной 2024 года в рамках операции "Майдан-3", направленной на разрушение легитимности военно-политического руководства Украины. Пытаясь посеять сомнения в легитимности власти и спекулируя желанием мирного урегулирования, Москва стремилась не склонить Киев к переговорам, а посеять хаос внутри Украины.

В идеале, это должен был быть народный бунт "уставших войной" граждан, который бы парализовал государственные институты, а потеря управляемости привела бы к обвалу фронта – на радость российским генералам. Но и в таком случае переговоров бы все равно не было: у побежденных только принимают капитуляцию.

Однако украинцы на провокацию не поддались, а продолжили сопротивление.

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Стамбульские маневры

В 2025 году ситуация начала несколько меняться. Отсутствие значимых успехов на фронте, усиление санкций и решительный настрой новой администрации США все же заставили Кремль вступить в переговорный процесс. Первая встреча украинской делегации с представителями государства-агрессора состоялась в Турции 16 мая, вторая – 2 июня.

Они не были полностью безрезультатными: Украина добилась обмена пленными и масштабной репатриации. Однако двигаться к настоящему мирному урегулированию Москва так же не спешит.

Во-первых, с самого начала Украина была настроена начать переговоры на уровне лидеров, но Путин уклонился от встречи с Зеленским, отправив в Стамбул делегацию невысокого уровня.

Во-вторых, для начала дипломатического урегулирования Москва должна была сделать первый реальный шаг – согласиться на прекращение огня. Это предложение США Украина приняла задолго до первой встречи в Стамбуле, еще в марте 2025 года. Это должно было безусловное и всеобъемлющее прекращение огня в воздухе, на море и на суше сроком на 30 дней с возможностью продления.

Однако, как известно, Россия фактически отвергла это предложение, устроив спектакль с "односторонним прекращением огня" к параду 9 мая в Москве. Не отказался Кремль и от своих ультиматумов: от Украины так же требуется фактическая капитуляция, включая вывод войск из четырех областей, что является абсолютно неприемлемым.

Россия тянет время

Все это доказывает, что Москва затягивает переговорный процесс, чтобы выиграть время для войны. Не прекращаются атаки на фронте, продолжаются массированные обстрелы мирных украинских городов, продолжаются и информационно-психологические операции против украинцев. Имитация переговорного процесса Россией происходит под аккомпанемент пропаганды.

"Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три – сколько бы времени это не заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться?", – угрожал глава российской делегации Владимир Мединский в мае.

"Не будут договариваться – ситуация, возможно, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть", – угрожал в июне Путин.

Эти месседжи ретранслирует машина российской пропаганды: "Немедленно соглашайтесь на условия Кремля, иначе будет хуже", "Или мир на условиях Путина, или вечная война до последнего украинца", "Единственный, кто не хочет мира – это украинская власть" и др.

Цель врага неизменна: дестабилизировать Украину изнутри, навеяв украинцам мысль о том, что их главный враг – в Киеве, а не в Москве. Единственное отличие нынешней ситуации от прошлогодней заключается в том, что сейчас Россия делает вид, что сделала очередной "жест доброй воли", вступив в дипломатический процесс.

Опять-таки: пропаганда апеллирует не к здравому смыслу, а к эмоциям. Разговоры о мирном урегулировании и начало встреч в Стамбуле породили у части общества надежду на то, что война теперь быстро закончится. Это состояние эмоциональной уязвимости, что прекрасно понимают российские спецслужбы.

Не давая этим надеждам воплотиться, Москва стремится, чтобы разочарование украинцев превратилось в возмущение, направленное на руководство Украины, которое якобы "не способно к дипломатии", "не идет на разумные компромиссы" и, конечно же, "стремится к вечной войне".

С рациональной точки зрения, эти упреки полностью безосновательны, но пропаганда полагается на эффект постоянного повторения. Если человек часто слышит определенное ложное утверждение, он может задуматься, нет ли в нем зерна истины?

Генераторов такого фонового шума в ушах украинцев хватает: набор одинаковых пропагандистских месседжей синхронно генерируют анонимные Telegram-каналы, аккаунты в TikTok, армии ботов в Facebook и X, а также блогеры и псевдоэксперты, которые работают на врага. Это может быть комментарий, сообщение, пространное или короткое видео – весь этот контент направлен на то, чтобы заставить украинцев сомневаться в очевидных фактах, исказить картину действительности.

Именно поэтому важно заботиться о собственной информационной гигиене, а главное – не позволять Москве устраивать нам эмоциональные "качели". Силы обороны делают все возможное и невозможное, чтобы дать отпор врагу на фронте. И первое, что им нужно – это надежный тыл, который четко помнит, где на самом деле есть враг, и твердо настроен добежать этот марафон до конца.