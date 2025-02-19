Рубио заявил, что мирное соглашение должно устраивать как Украину, так и Россию: однако есть нюанс

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что мирное соглашение должно быть приемлемым как для Украины, так и для России. Однако пока там обсуждают только условия диктатора Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что переговоры США и России демонстрируют, что Штаты хотят найти условия, на которые пойдет Путин для прекращения огня. Никакого консенсуса сейчас нет.

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Слушают требования Путина

Как отметил Шейтельман, требования Украины и всего цивилизованного мира давно известны. Однако Соединенные Штаты сейчас пробуют прислушиваться к Путину, который пытается протянуть все свои неадекватные требования. Уже даже звучала идея снятия санкций с России, если удастся достичь "мира" в Украине.

Хотя в свое время спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог предполагал смягчение санкций против России. А полная отмена – только после того, как будет мирное соглашение, которое будет приемлемым для Украины.

Вернитесь к статусу кво по состоянию на 1991 или 2013 год. Тогда санкции будут на уровне 2013 года. Это спорная позиция. Лавров вообще говорил, что не собирается обсуждать оккупированные территории. Также в России говорили, что не соглашаются на европейских миротворцев,

– сказал Шейтельман.

Одно из недавних требований России – выборы в Украине. И вполне понятно, чего здесь добивается Путин. Он хочет затянуть на должность своего кандидата.

Есть огромное количество спорных моментов. И пока вообще не выглядит, что Россия готова идти на какие-то уступки. Но Штаты все равно продолжают диалог с Россией.

Добавим, недавно Дональд Трамп сделал ряд странных заявлений относительно Украины. Он начал рассказывать, что Россия может очень быстро уничтожить украинские города, но не хочет этого делать. Также Трамп обвинял Украину в том, что можно было сразу пойти на переговоры и все закончить. А у Зеленского якобы 4% поддержки. Хотя на самом деле это не так. В России тоже распространяют бред, что Зеленский якобы "нелегитимный".