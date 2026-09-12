Трамп подменяет понятия: что означает его заявление о готовности Путина к миру

Дональд Трамп в очередной раз заявил о якобы готовности Владимира Путина заключить мирное соглашение по Украине. Однако за этими громкими словами скрывается не реальный дипломатический прорыв, а политическая имитация и выгода США.

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что на сегодняшний день не существует ни одного реального мирного соглашения. Заявление американского лидера – это лишь дипломатическая риторика, не имеющая под собой никакой практической основы.

Почему Трамп имитирует переговоры и что это означает для санкций

Олег Саакян отметил, что этот процесс затягивается из-за потребности Трампа демонстрировать активность на внешнеполитической арене. Кроме того, Белый дом пытается провести законопроект о санкциях против Ирана, фактически выведя из-под возможного удара Россию.

Я подозреваю, что на самом деле нет никакого соглашения, что Путин хотел бы подписать, а которое просто нужно подписать Зеленскому. То соглашение, что Путин хотел бы, чтобы Украина подписала, абсолютно неприемлемо. А то соглашение, которое хочет подписать Трамп, неприемлемо и для России, и для Украины,

– подчеркнул политолог.

Кремль, со своей стороны, заинтересован в затягивании процесса, поскольку это позволяет России оставаться стороной переговоров, с которой ведут диалог, а не международным преступником.

Важно! Джаред Кушнер объявил, что Дональд Трамп поручил разработать стратегический план по урегулированию войны. Американская сторона стремится не просто заморозить конфликт, а заложить фундамент для длительного мира между Украиной и Россией. Конкретное содержание будущих инициатив Вашингтон пока держит в секрете.

Почему заявления Трампа опасны

Самым опасным последствием риторики Трампа о якобы мире политолог считает подмену фундаментальных понятий в мировой политике. В такой конфигурации главным злом пытаются сделать саму войну, а не страну-агрессора, которая ее начала.

Происходит подмена зла. Злом становится война, а не агрессор (Россия – 24 Канал), который способен вести войну и ведет ее. В таком случае, закончив эту войну, условно подписав что-то, через три секунды может начаться новая война. Мы уже видели один виток войны в 2014 году и Минские соглашения. Следующий может наступить через три секунды после подписания, потому что причину не устранили,

– подчеркнул Олег Саакян.

По словам эксперта, любые попытки гарантировать агрессору сохранение завоеваний являются нереалистичными и не способны обеспечить длительный мир ни для Украины, ни для Европы.

Политолог об угрозе заявлений Трампа о мире: видео