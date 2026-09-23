Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что чем-то таким могут стать удары по российской нефтяной инфраструктуре. В эксклюзивном интервью 24 Канала он назвал объект на севере России, который может стать "последним аргументом" для Владимира Путина.

Какой объект может стать "последним аргументом" для Путина?

Огризко обратил внимание на село Диксон на севере России. По его словам, там расположена важная для российской нефтяной отрасли инфраструктура. Этот объект также связан с нефтью, которую транспортируют с Ямала.

До объекта от украинской границы – более 3 тысяч километров. Туда уже якобы могут долететь украинские дальнобойные средства.

Я думаю, что это и станет последним аргументом для Путина, что дальше идти некуда,

– сказал Огрызко.

Если удары достигнут этой инфраструктуры, это может повлиять на готовность Кремля переходить к переговорам.

Напомним, что стратегическое значение поселка Диксон для России связано прежде всего с его расположением в Арктике и портом на Северном морском пути, который обеспечивает работу местной инфраструктуры, военных объектов и полярных станций.

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Как это связано с "энергетическим перемирием"?

Говоря о возможном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, Огрызко предположил, что Украина может согласиться на такой формат в качестве дипломатического жеста в сторону президента США Дональда Трампа.

В то же время дипломат сомневается, что Россия будет готова соблюдать такое перемирие. Москва может быть заинтересована в том, чтобы Украина не наносила удары по российским НПЗ, в то время как сама будет продолжать атаковать украинскую энергетику.

Теоретически можно договориться, но исходя из собственного опыта и опыта тех лет, когда у нас были тысячи перемирий, они не работают,

– сказал Огрызко.

Он также связал возможные удары по Диксону с предстоящим переговорным процессом.

Я думаю, что именно с этого конкретного момента и начнется второй этап переговоров. Видимо, Буданов знает это точнее, поэтому, видимо, так и говорит,

– заявил дипломат.

Отметим, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией в трехстороннем формате может состояться уже в начале октября. По его словам, стороны должны обсудить постепенное сокращение авиаударов, в частности по гражданским объектам и критической инфраструктуре, а также вопросы судоходства в Черном море.