Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що таким фактором можуть стати удари по російській нафтовій інфраструктурі. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу він назвав об'єкт на півночі Росії, який може стати "останнім аргументом" для Владіміра Путіна.

Який об'єкт може стати "останнім аргументом" для Путіна?

Огризко звернув увагу на селище Діксон на півночі Росії. За його словами, там розташована важлива для російської нафтової галузі інфраструктура. Цей об'єкт також пов'язаний із нафтою, яку транспортують із Ямалу.

До об'єкта від українського кордону понад 3 тисячі кілометрів. Туди вже нібито можуть долітати українські далекобійні засоби.

Я думаю, що оце і буде останнім аргументом для Путіна, що вже далі йти нема куди,

– сказав Огризко.

Якщо удари досягнуть цієї інфраструктури, це може вплинути на готовність Кремля переходити до переговорів.

Нагадаємо, що стратегічне значення селища Діксон для Росії пов'язане передусім із його розташуванням в Арктиці та портом на Північному морському шляху, який забезпечує роботу місцевої інфраструктури, військових об'єктів і полярних станцій.

Повне інтерв'ю Володимира Огризка: дивитись відео

Як це пов'язано з "енергетичним перемир'ям"?

Говорячи про можливе припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, Огризко припустив, що Україна може погодитися на такий формат як на дипломатичний жест у бік президента США Дональда Трампа.

Водночас дипломат сумнівається, що Росія буде готова дотримуватися такого перемир'я. Москва може бути зацікавлена у тому, щоб Україна не завдавала ударів по російських НПЗ, тоді як сама продовжуватиме атакувати українську енергетику.

Можна теоретично домовитися, але з власного досвіду і з досвіду тих років, коли у нас були тисячі перемир'їв, вони не працюють,

– сказав Огризко.

Він також пов'язав можливі удари по Діксону з майбутнім переговорним процесом.

Я думаю, що якраз з того конкретного моменту і почнеться другий етап переговорів. Мабуть, Буданов знає це точніше, тому, мабуть, так і говорить,

– заявив дипломат.

Заважимо, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що новий раунд мирних переговорів між Україною та Росією у тристоронньому форматі може відбутися вже на початку жовтня. За його словами, сторони мають обговорити поступове зменшення повітряних ударів, зокрема по цивільних об'єктах і критичній інфраструктурі, а також питання судноплавства в Чорному морі.