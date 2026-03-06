На фоне обострения на Ближнем Востоке: что будет с переговорами Украины и России

Из-за ситуации в Иране, где США и Израиль начали военную операцию, которая привела к обострению на Ближнем Востоке, российско-украинские переговоры, которые были запланированы на начало марта в ОАЭ – отсрочили. В США сейчас есть много причин для того, чтобы перевести тему войны в Украине на второстепенный план.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, добавив, что сейчас нет никаких признаков того, что Россия готова к новой встрече.

Мирные переговоры: почему Россия согласилась на обмен пленными?

Сейчас ситуация вокруг Ирана выглядит так, что несмотря на заявления Трампа об успехах военной операции и опережение запланированного (на 4 недели) графика ее проведения, Тегеран не демонстрирует желания менять политический режим, как того хотят США.

Политолог отметил, что Иран не хочет разрушать систему, которую выстраивал десятилетиями. По его словам, Иран – не Россия в системе власти, там все-таки есть институты, которые работают, несмотря на то, кто верховный лидер.

Заметьте! Политолог Владимир Фесенко прогнозирует, что из-за ситуации на Ближнем Востоке, где США и Израиль продолжают военную операцию для свержения иранского режима, может измениться площадка для переговоров между Украиной и Россией. Если раньше это были ОАЭ, то в дальнейшем (если боевые действия в Иране затянутся) встречи могут перенести в одну из европейских стран или же поставить их на паузу.

5 – 6 марта состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. О нем удалось договориться во время предварительных переговоров.

Во многом россияне шли на этот шаг с обменом для того, чтобы продемонстрировать, что они конструктивная сторона в переговорном процессе и что определенный прогресс есть. Это делается для того, чтобы не заставлять Трампа быть более радикальным,

– считает политолог.

По мнению партнера коммуникационного агентства Good Politics, российская сторона не хочет заставлять лидера США чувствовать, что в переговорном треке нет никаких сдвигов и поэтому ему нужно переходить к более жесткому формату поведения, ультиматумов в сторону Путина.

Политолог объяснил, что после обмена пленными сейчас ситуация выглядит так, что есть положительные продвижения в переговорном процессе и Россия может выиграть дополнительное время, чтобы продолжать давить на фронте. Украинской стороне, как подчеркнул Джигун, важно присутствовать на переговорах, ведь наше государство заинтересовано в возвращении своих граждан из плена.

Подытоживая, политолог высказал мнение, что вряд ли в ближайшее время Соединенные Штаты будут активно приобщаться к российско-украинским переговорам, хотя для Украины трехсторонний формат был бы очень важным, если бы удалось его реализовать на днях.

Какие заявления звучат от сторон по мирным переговорам?