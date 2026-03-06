Укр Рус
6 марта, 18:43
На фоне обострения на Ближнем Востоке: что будет с переговорами Украины и России

Юлия Гринишина
Основные тезисы
  • Переговоры между Украиной и Россией в первые дни марта, как планировалось, не состоялись из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
  • 5 – 6 марта прошел обмен пленными между Украиной и Россией; Кремль хочет показать США, что есть прогресс в переговорном процессе, преследуя свои цели.

Из-за ситуации в Иране, где США и Израиль начали военную операцию, которая привела к обострению на Ближнем Востоке, российско-украинские переговоры, которые были запланированы на начало марта в ОАЭ – отсрочили. В США сейчас есть много причин для того, чтобы перевести тему войны в Украине на второстепенный план.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, добавив, что сейчас нет никаких признаков того, что Россия готова к новой встрече.

Мирные переговоры: почему Россия согласилась на обмен пленными?

Сейчас ситуация вокруг Ирана выглядит так, что несмотря на заявления Трампа об успехах военной операции и опережение запланированного (на 4 недели) графика ее проведения, Тегеран не демонстрирует желания менять политический режим, как того хотят США.

Политолог отметил, что Иран не хочет разрушать систему, которую выстраивал десятилетиями. По его словам, Иран – не Россия в системе власти, там все-таки есть институты, которые работают, несмотря на то, кто верховный лидер.

Заметьте! Политолог Владимир Фесенко прогнозирует, что из-за ситуации на Ближнем Востоке, где США и Израиль продолжают военную операцию для свержения иранского режима, может измениться площадка для переговоров между Украиной и Россией. Если раньше это были ОАЭ, то в дальнейшем (если боевые действия в Иране затянутся) встречи могут перенести в одну из европейских стран или же поставить их на паузу.

5 – 6 марта состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. О нем удалось договориться во время предварительных переговоров.

Во многом россияне шли на этот шаг с обменом для того, чтобы продемонстрировать, что они конструктивная сторона в переговорном процессе и что определенный прогресс есть. Это делается для того, чтобы не заставлять Трампа быть более радикальным, 
– считает политолог.

По мнению партнера коммуникационного агентства Good Politics, российская сторона не хочет заставлять лидера США чувствовать, что в переговорном треке нет никаких сдвигов и поэтому ему нужно переходить к более жесткому формату поведения, ультиматумов в сторону Путина.

Политолог объяснил, что после обмена пленными сейчас ситуация выглядит так, что есть положительные продвижения в переговорном процессе и Россия может выиграть дополнительное время, чтобы продолжать давить на фронте. Украинской стороне, как подчеркнул Джигун, важно присутствовать на переговорах, ведь наше государство заинтересовано в возвращении своих граждан из плена.

Подытоживая, политолог высказал мнение, что вряд ли в ближайшее время Соединенные Штаты будут активно приобщаться к российско-украинским переговорам, хотя для Украины трехсторонний формат был бы очень важным, если бы удалось его реализовать на днях.

Какие заявления звучат от сторон по мирным переговорам?

  • Спецпосланник американского президента Уиткофф прокомментировал обмен пленными, который состоялся между Украиной и Россией на днях, отметив то, что его удалось достичь путем детальных и долгих разговоров по указанию Трампа. Он также высказался о том, что скоро следует ожидать дополнительного прогресса в рамках переговоров.

  • Президент США заявил, что несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке переговоры для завершения российско-украинской войны будут продолжаться. Он призвал Зеленского "взяться за дело", и подчеркнул, что украинский лидер должен подписать мирное соглашение. Трамп также заверил, что Путин якобы к такому шагу уже готов.

  • Зеленский объяснил, что трехсторонняя встреча была запланирована в период 5 – 9 марта в Абу-Даби. Из-за событий в Иране и как следствие распространения обстрелов на ОАЭ, где должны были пройти переговоры, Киев обсудил с Вашингтоном возможность изменить место встречи и дату.

  • Представитель Кремля Песков озвучил, что в России пока нет никакой ясности относительно сроков проведения следующего раунда переговоров и места встречи.