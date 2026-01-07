Не вся информация публичная, – Буданов заявил о "конкретных результатах" переговоров

Кирилл Буданов сообщил, что переговоры по миру в Украине продолжаются. По его словам, уже есть "конкретные результаты" после обсуждений в Париже.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на главу Офиса Президента Кирилла Буданова

О каких результатах заявил Буданов?

Руководитель ОП Буданов заявил, что Украина продолжает переговоры в Париже. Они направлены на достижение устойчивого мира и привлечение надежных гарантий безопасности от союзников.

В то же время, по его словам, есть определенные результаты, о которых пока не сообщают.

Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается,

– добавил Буданов.

Кроме того, в Офисе Президента заверили, что в результате украинские национальные интересы будут защищены.

Что известно о переговорах в Париже?