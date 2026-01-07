Не вся информация публичная, – Буданов заявил о "конкретных результатах" переговоров
- Кирилл Буданов заявил, что переговоры по миру в Украине продолжаются и уже есть "конкретные результаты".
- Детали результатов не разглашаются, но Офис Президента уверяет, что украинские национальные интересы будут защищены.
Кирилл Буданов сообщил, что переговоры по миру в Украине продолжаются. По его словам, уже есть "конкретные результаты" после обсуждений в Париже.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на главу Офиса Президента Кирилла Буданова
Смотрите также США не подписали декларацию с "коалицией желающих" о гарантиях безопасности для Украины, – Politico
О каких результатах заявил Буданов?
Руководитель ОП Буданов заявил, что Украина продолжает переговоры в Париже. Они направлены на достижение устойчивого мира и привлечение надежных гарантий безопасности от союзников.
В то же время, по его словам, есть определенные результаты, о которых пока не сообщают.
Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается,
– добавил Буданов.
Кроме того, в Офисе Президента заверили, что в результате украинские национальные интересы будут защищены.
Что известно о переговорах в Париже?
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи в Париже с представителями президента США обсуждали безопасность Запорожской АЭС и вопросы контроля над временно оккупированными территориями.
В то же время СМИ писали, что Соединенные Штаты не подписали совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Документ одобрила пока "Коалиция желающих".
Кроме того, из текста декларации убрали пункты об участии США в многонациональных силах в Украине.