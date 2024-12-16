Беларусь хочет быть частью переговоров по урегулированию войны в Украине

Беларусь претендует на участие в финальных договоренностях по урегулированию российско-украинской войны. Минск настаивает, что его интересы должны быть учтены.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Беларуси Юрия Амбразевича. Он подчеркнул, что финальные договоренности должны учитывать интересы Беларуси.

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Минск требует место за столом переговоров

Амбразевич отметил, что Беларусь "как никто другой" заинтересована в мирном урегулировании войны в Украине, поскольку это якобы угрожает их границам.

Мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся. Для нас важно получить гарантии нашей безопасности. Финальные договоренности должны обязательно учитывать, в частности, интересы белорусской стороны,

– сказал он.

По его словам, с начала войны Минск делал "миротворческие шаги", чтобы избежать эскалации. В то же время такие заявления выглядят противоречиво, ведь Беларусь активно способствует российской агрессии против Украины, предоставляя свои территории для обстрелов и военной логистики оккупантов.