Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Білорусі Юрія Амбразевича. Він підкреслив, що фінальні домовленості мають враховувати інтереси Білорусі.

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Мінськ вимагає місце за столом переговорів

Амбразевич наголосив, що Білорусь "як ніхто інший" зацікавлена в мирному врегулюванні війни в Україні, оскільки це нібито загрожує їхнім кордонам.

Ми з самого початку заявляли, що претендуємо на місце за столом мирних переговорів щодо України, коли вони розпочнуться. Для нас важливо отримати гарантії нашої безпеки. Фінальні домовленості мають обов’язково враховувати, зокрема, інтереси білоруської сторони,

– сказав він.

За його словами, з початку війни Мінськ робив "миротворчі кроки", аби уникнути ескалації. Водночас такі заяви виглядають суперечливо, адже Білорусь активно сприяє російській агресії проти України, надаючи свої території для обстрілів і військової логістики окупантів.