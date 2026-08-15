Три европейские страны готовят собственный формат переговоров с Россией по вопросу Украины

На Западе опасаются, что Дональд Трамп может договориться с Владимиром Путиным по вопросу Украины, не учтя интересы Европы. Поэтому европейские дипломаты разрабатывают собственный формат будущих переговоров с Россией.

Возглавить этот процесс могут Франция, Германия и Великобритания, пишет The New York Times.

Как Европа пытается руководить мирным процессом по Украине?

Европейцы ожидают, что переговоры с Россией по Украине возглавят США. На фоне усиления российских баллистических ударов по украинским гражданским объектам они призывают Трампа и его представителей возобновить контакты с Москвой.

В то же время европейские чиновники не хотят полностью отдавать в руки непредсказуемого Трампа вопрос о завершении войны в Украине и будущих отношениях с Россией.

Великобритания, Франция и Германия считают, что именно они должны стать основными переговорщиками от Европы в поддержку Украины. Эти три страны составляют ядро "Коалиции желающих", поддерживающей Украину. Они также разработали варианты военных и гарантий безопасности для Украины после завершения войны.

В то же время к переговорам должны быть привлечены Польша, Италия и страны Северной Европы.

Европейский Союз также должен быть проинформирован, а впоследствии – непосредственно вовлечен в мирный процесс. Причина в том, что некоторые небольшие страны, особенно те, что граничат с Россией и Украиной, в частности страны Балтии и Венгрия, не до конца доверяют Франции и Германии в представлении своих интересов.

7 июня Владимир Зеленский встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии в Лондоне, чтобы обсудить принципы будущего мирного соглашения.

Через четыре дня послы трех европейских стран провели необычную встречу в Москве с Михаилом Галузиным – заместителем министра иностранных дел России, отвечающим за украинское направление.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пояснил, что три страны действуют "по прямой просьбе Украины".

Известно, что Владимир Зеленский также попросил президента Европейского совета Антониу Кошту поднять вопрос об Украине в ходе контактов с Москвой. Глава его кабинета Педру Лорти провел переговоры с российскими чиновниками, в частности с Юрием Ушаковым.

В обоих случаях официальная реакция России была пренебрежительной. Галузин заявил, что Великобритания, Франция и Германия "подталкивают Украину к продолжению войны против России".

Контакты Кошту с Москвой также вызвали споры в Европе. Франция и Германия обвинили его в превышении полномочий. Австрия и Бельгия поддержали его действия, тогда как страны Балтии заявили, что любые попытки договориться с Москвой лишь играют на руку России.

Немецкий депутат и эксперт по вопросам безопасности Норберт Реттген считает, что практически нет никаких признаков того, что Путин готов к серьезным переговорам. Поэтому, по его мнению, европейцы принимают желаемое за действительное.

В определенный момент Европа должна присутствовать за столом переговоров, потому что речь идет о европейской безопасности, которую Вашингтон больше не рассматривает как жизненно важный интерес США. Но пока Путин видит преимущество в том, чтобы расколоть Запад и договариваться с Европой через Вашингтон,

– подытожил Реттген.