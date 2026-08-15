Очолити цей процес можуть Франція, Німеччина та Велика Британія, пише The New York Times.

Як Європа намагається керувати мирним процесом щодо України?

Європейці очікують, що переговори з Росією щодо України очолять США. На тлі посилення російських балістичних ударів по українських цивільних об'єктах вони закликають Трампа та його представників відновити контакти з Москвою.

Водночас європейські чиновники не хочуть повністю віддавати у руки непередбачуваного Трампа питання завершення війни в Україні та майбутніх відносин із Росією.

Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що саме вони мають стати основними переговірниками від Європи на підтримку України. Ці три країни є ядром "Коаліції охочих", що підтримує Україну. Вони також розробили варіанти військових і безпекових гарантій для України після завершення війни.

Водночас до переговорів мають залучити Польщу, Італію та країни Північної Європи.

Європейський Союз також має бути поінформований, а згодом – безпосередньо залучений до мирного процесу. Причина в тому, що деякі менші країни, особливо ті, що межують із Росією та Україною, зокрема країни Балтії та Угорщина, не до кінця довіряють Франції та Німеччині у представленні їхніх інтересів.

7 червня Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Британії, Франції, Німеччини у Лондоні, щоб обговорити принципи майбутньої мирної угоди.

Через чотири дні посли трьох європейських країн провели незвичну зустріч у Москві з Михайлом Галузіним – заступником міністра закордонних справ Росії, який відповідає за український напрямок.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пояснив, що три країни діють "на пряме прохання України".

Відомо, що Володимир Зеленський також попросив президента Європейської ради Антоніу Кошту порушити питання України під час контактів із Москвою. Глава його кабінету Педру Лорті провів переговори з російськими чиновниками, зокрема з Юрієм Ушаковим.

В обох випадках офіційна реакція Росії була зневажливою. Галузін заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина "підштовхують Україну до продовження війни проти Росії".

Контакти Кошти з Москвою також спричинили суперечки в Європі. Франція та Німеччина звинуватили його у перевищенні повноважень. Австрія та Бельгія підтримали його дії, тоді як країни Балтії заявили, що будь-які спроби домовлятися з Москвою лише грають на руку Росії.

Німецький депутат і експерт із питань безпеки Норберт Реттген вважає, що немає майже жодних ознак того, що Путін готовий до серйозних переговорів. Тому, на його думку, європейці видають бажане за дійсне.

У певний момент Європа має бути присутня за столом переговорів, тому що йдеться про європейську безпеку, яку Вашингтон більше не розглядає як життєво важливий інтерес США. Але наразі Путін бачить перевагу в тому, щоб розколювати Захід і домовлятися з Європою через Вашингтон,

– підсумував Реттген.