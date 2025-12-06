Зеленский может посетить Лондон в понедельник: ждет доклада Умерова

Владимир Зеленский может посетить Лондон уже в этот понедельник, 8 декабря. В то же время доклад секретаря СНБО Рустема Умерова президент планирует заслушать в телефонном режиме.

Когда Зеленский планирует ехать в Лондон?

Сегодня, 6 декабря, в кулуарах второго военного молитвенного завтрака Зеленский поделился своими планами относительно рабочей поездки в Лондон.

В Лондон поеду, наверное. Я думаю, что, скорее всего, встреча может быть в понедельник (8 декабря – 24 Канал),

– заявил он.

Президент подчеркнул, что пока еще ожидает разговора с украинской делегацией в США, которая работает над заключением мирного соглашения Трампа. Зеленский также добавил, что если "все будет активно" он отправится в Лондон.

В то же время доклад о прогрессе в мирном урегулировании войны в Украине от секретаря СНБО Рустема Умерова он заслушает в телефонном режиме.

Что сейчас известно о прогрессе в переговорах?