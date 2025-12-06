Зеленский может посетить Лондон в понедельник: ждет доклада Умерова
- Владимир Зеленский может посетить Лондон в понедельник, 8 декабря, для рабочей встречи.
- Доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о мирном урегулировании войны президент планирует заслушать по телефону.
Владимир Зеленский может посетить Лондон уже в этот понедельник, 8 декабря. В то же время доклад секретаря СНБО Рустема Умерова президент планирует заслушать в телефонном режиме.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий президента "РБК-Украина".
Смотрите также Прорыва не произошло, – Bloomberg о мирных переговорах между США и Украиной
Когда Зеленский планирует ехать в Лондон?
Сегодня, 6 декабря, в кулуарах второго военного молитвенного завтрака Зеленский поделился своими планами относительно рабочей поездки в Лондон.
В Лондон поеду, наверное. Я думаю, что, скорее всего, встреча может быть в понедельник (8 декабря – 24 Канал),
– заявил он.
Президент подчеркнул, что пока еще ожидает разговора с украинской делегацией в США, которая работает над заключением мирного соглашения Трампа. Зеленский также добавил, что если "все будет активно" он отправится в Лондон.
В то же время доклад о прогрессе в мирном урегулировании войны в Украине от секретаря СНБО Рустема Умерова он заслушает в телефонном режиме.
Что сейчас известно о прогрессе в переговорах?
По информации издания Bloomberg, украинской и американской делегациям удалось очертить "рамки" мирного соглашения, однако говорить о результатах еще очень рано – прорыва не произошло.
Известно, что стороны определили "рамочные договоренности по безопасности" и обсудили варианты сдерживания в рамках мирного соглашения.
Западные СМИ утверждают, что сейчас во время обсуждений мирного плана отдельно рассматриваются 4 ключевых элемента соглашения: территории, суверенитет, экономическое сотрудничество и европейскую безопасность.