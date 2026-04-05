Понимает, что ему конец, – полковник Британии спрогнозировал, как будет действовать Путин в переговорах дальше

Мирные переговоры зашли в тупик. Кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет завершать войну против Украины и считает, что контролирует ситуацию.

Полковник армии Великобритании в отставке Филип Ингрэм озвучил 24 Каналу мнение, что Путин панически боится мирного соглашения, если оно не будет означать его победу, потому что после окончания войны будут риски для его режима.

Почему Путин боится окончания войны?

Филипп Ингрэм отметил, что Владимир Зеленский предложил мирный план или по крайней мере путь к нему. Во время развития переговоров президент Украины на каждом этапе предлагал все большие уступки, когда этого требовал Дональд Трамп. Но важно, что Киев не изменял национальным интересам.

В то же время Владимир Путин не пошел на компромисс и даже увеличил свои требования. Российский диктатор считает, что контролирует ситуацию. Поэтому он не хочет вести переговоры.

Путин понимает, что ему конец, если он не вернется с победой, без плана реинтеграции в общество огромного количества людей, которых он втянул в армию, без плана по выводу российской экономики из военного режима. Вероятно, конец будет очень жестоким. Такого плана у него нет. Поэтому прекращение войны не в интересах Путина. Ему выгодно это продолжать,

– объяснил полковник.

По его словам, пока глава Кремля может продолжать играть с Дональдом Трампом, затягивать все процессы в международном обществе, то чувствует, что сохраняет контроль.

Думаю, Путин панически боится мирного соглашения, если оно не будет означать его победу. Потому что он понимает, что если война закончится, то возникнет угроза его положению и системе власти,

– сказал Филипп Ингрэм.

Путин и его окружение боятся возвращения военных с фронта, которые могут создать проблемы для их режима. Поэтому им выгодно держать их на войне. Кроме того, они очень много зарабатывают, пока продолжаются боевые действия.

