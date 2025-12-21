Для России сейчас не лучшее время, – эксперт оценил способность Кремля продолжать войну
- Россия не заинтересована в прекращении войны. Но тут есть свои нюансы.
- Экономические проблемы в России, в частности инфляция и отсутствие инвестиций, могут заставить Кремль рассмотреть возможность прекращения войны.
Россия не заинтересована в прекращении войны против Украины. Однако есть обстоятельства, которые могут заставить врага таки пойти на этот шаг.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший спикер президента Европейского Совета, советник экс-премьер-министра Бельгии, волонтер организации FinEst Volunteers в Украине Баренд Лейтс, отметив, что Украина и Европа готовят собственный мирный план. Понятно, что России он не понравится. Но все может перекрутиться буквально вмиг.
Может ли Россия продолжать войну?
Как отметил Лейтс, для России сейчас не лучшее время. Тамошняя экономика сталкивается с различными проблемами, которые заставят Кремль обратить на них внимание. В частности там сильно растет инфляция, а инвестиции потоки или стагнируют, или где-то вообще отсутствуют.
По его мнению, Россия может быть вынуждена пойти на прекращение войны из-за экономических проблем. Придет момент, когда им придется заключить сделку.
Путин и его приспешники думали, что война закончится за 3 недели. Они столкнулись с украинским сопротивлением, которого не ожидали. Если они не хотят сейчас ухудшить свое экономическое положение, то им лучше заключить мирное соглашение, которое будет приемлемым и понятным для их населения,
– сказал Лейтс.
Мирный план: коротко
- Переговорный процесс по прекращению войны продолжается. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не демонстрирует желание прекратить войну. Хотя у Штатов другое на это мнение.
- Также президент заявил, что США предлагают трехстороннюю встречу Украина – США – Россия. Зеленский не уверен, что это будет результативно, ведь похожий формат переговоров уже был в Турции. И тогда не было результатов по прекращению войны.
- Впрочем, Украина готова согласиться на эту идею, если в конце концов удастся продвинуться в некоторых вопросах. К примеру, если удастся разблокировать обмен пленными.