У России не так много времени: что будет, если США выйдут из переговоров

Соединенные Штаты взялись за переговорный процесс по Украине и России. Среди всего им нужно получить ответ от России на один важный вопрос.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, отметив, что ни Украине, ни России сейчас по-серьезному не нужен этот переговорный процесс. Позиции обеих стран сейчас чрезвычайно далеки друг от друга.

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Что нужно Соединенным Штатам

Как отметил Божко, Соединенным Штатам были и остаются нужными эти мирные переговоры. Поэтому всякие разговоры о том, что Трамп может покинуть их – это блеф. Соединенные Штаты ждут того, что будет делать Россия.

США нуждаются в ответе. Россия с Китаем или нет? Если Россия не с Китаем, то она в определенном смысле с Западом. Тогда ей будет выгодно замириться и вернуться к бизнесу. Соответственно против России можно будет применить более мягкую политику. Пока будет длиться период разговора – до тех пор будут где-то обещания, где-то легкие действия,

– сказал Божко.

Но, как только станет понятно, что Россия не будет идти на конечное примирение с Западом и Украиной, а выберет сторону Китая – тогда начнутся жесткие действия от США.

Трамп уже обещал, что может наложить санкции именно по венесуэльскому образцу. Это – интересные ограничения, которые работают не только против Венесуэлы, но и против государств, которые покупают у нее нефть. Известно, что Китай закупает значительное количество российской нефти.

Сейчас идет глобальная игра от США по перетягиванию России. Путин не хочет давать четкий ответ, чтобы быстро не нарваться на санкции. Там ищут "боковые лазейки". Поэтому идут заявления о "легитимности органов власти", о "четырех областях", о "перемирии на двое суток",

– отметил Божко.

Соединенные Штаты сделали ход конем, когда стимулировали дискуссию о 30-дневном перемирии. Украина согласилась на это, а Россия не идет на такое предложение. К примеру, Песков уже оправдывается относительно перемирия на 30 дней. Также там начали придумывать вещи, которые Штаты у них не просили. Речь идет о различных временных прекращениях огня как на 9 мая.

Вероятно, рано или поздно, американская администрация таки увидит, что Россия останется на стороне Китая. А у Путина становится все меньше времени на маневры.