Про це 24 Каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, зауваживши, що ні Україні, ні Росії зараз по-серйозному не потрібен цей переговорний процес. Позиції обох країн зараз надзвичайно далекі одна від одної.

До теми Трамп вважає, що Путін з поваги до нього "не захоплюватиме всю Україну"

Що потрібно Сполученим Штатам

Як наголосив Божко, Сполученим Штатам були і залишаються потрібними ці мирні переговори. Тому всякі розмови про те, що Трамп може покинути їх – це блеф. Сполучені Штати чекають того, що робитиме Росія.

США потребують відповіді. Росія з Китаєм чи ні? Якщо Росія не з Китаєм, то вона в певному сенсі із Заходом. Тоді їй буде вигідно замиритися та повернутися до бізнесу. Відповідно проти Росії можна буде застосувати більш м'яку політику. Поки триватиме період розмови – доти будуть десь обіцянки, десь легкі дії,

– сказав Божко.

Але, як тільки стане зрозуміло, що Росія не буде йти на кінцеве примирення із Заходом та Україною, а обере бік Китаю – тоді почнуться жорсткіші дії від США.

Трамп вже обіцяв, що може накласти санкції саме за венесуельським зразком. Це – цікаві обмеження, які працюють не лише проти Венесуели, але й проти держав, які купують у неї нафту. Відомо, що Китай закуповує значну кількість російської нафти.

Зараз йде глобальна гра від США з перетягування Росії. Путін не хоче давати чітку відповідь, щоб швидко не наразитися на санкції. Там шукають "бокові шпаринки". Тому йдуть заяви про "легітимність органів влади", про "чотири області", про "перемир'я на дві доби",

– зауважив Божко.

Сполучені Штати зробили хід конем, коли стимулювали дискусію про 30-денне перемир'я. Україна погодилася на це, а Росія не йде на таку пропозицію. До прикладу, Пєсков вже виправдовується щодо перемир'я на 30 днів. Також там почали придумувати речі, які Штати у них не просили. Йдеться про різні тимчасові припинення вогню як на 9 травня.

Ймовірно, рано чи пізно, американська адміністрація таки побачить, що Росія залишиться на боці Китаю. А в Путіна стає все менше часу на маневри.