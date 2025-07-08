Почему Россия не может отказаться от переговоров в Стамбуле

Скорее всего, Украина в дальнейшем будет соглашаться на переговоры с Россией о прекращении огня. Однако, это не связано с решением Дональда Трампа возобновить военную помощь.

Такое мнение 24 Каналу высказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, добавив, что 2025 год, вероятно, последний, когда мы получаем бесплатную помощь от США. Далее ситуация изменится.

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Какая стратегия Украины в переговорах

Стратегия Киева заключается не в том, чтобы показывать характер, а наоборот – акцентировать на позициях России. Мир, особенно США, должны увидеть, что Кремль требует максимальных уступок и не собирается соглашаться на перемирие.

Именно прекращение огня должно положить основу для дальнейшего диалога между Путиным и Зеленским. На этом также настаивал Трамп, но в России думают иначе. Пока единственным результатом встреч в Стамбуле является возвращение украинских пленных. Это важный фактор.

"Я не думаю, что Соединенные Штаты серьезно связывают переговоры и военную помощь. Переговоры могут продолжиться даже если бесплатной поддержки не будет, а останутся только коммерческие поставки", – заметил Ярослав Божко.

Почему Россия не откажется от встреч в Стамбуле

В Турции заявили, что переговоры между Украиной и Россией могут состояться совсем скоро. Там добавили, что не исключают встречи лидеров, а не делегаций. В общем Кремль не против участия в переговорном процессе, но против конкретных договоренностей о прекращении огня.

Мы должны четко понимать, что участие России и Украины в переговорах является вынужденным. Оно нужно для того, чтобы не спровоцировать нежелательные сценарии со стороны США,

– подчеркнул Ярослав Божко.

Украина не хочет прекращения помощи, а Россия – новой волны санкций. Учитывая это, переговоры сегодня остаются формальным процессом. Поэтому стоит ждать, когда у наших партнеров закончится терпение и они наконец заставят россиян к абсолютному прекращению войны.

К слову, президент США заявил, что недоволен Путиным, ведь тот "убивает своих и их солдат" и не говорит правду. Вместо этого "забрасывает ерундой". Глава Белого дома добавил, что подготовит для Кремля "сюрприз".