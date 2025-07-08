Таку думку 24 Каналу висловив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, додавши, що 2025 рік, ймовірно, останній, коли ми отримуємо безплатну допомогу від США. Далі ситуація зміниться.

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Яка стратегія України у переговорах

Стратегія Києва полягає не в тому, щоб показувати характер, а навпаки – акцентувати на позиціях Росії. Світ, особливо США, мають побачити, що Кремль вимагає максимальних поступок і не збирається погоджуватися на перемир'я.

Саме припинення вогню має покласти основу для подальшого діалогу між Путіним і Зеленським. На цьому також наполягав Трамп, але у Росії думають інакше. Поки єдиним результатом зустрічей у Стамбулі є повернення українських полонених. Це важливий фактор.

"Я не думаю, що Сполучені Штати серйозно пов'язують переговори й воєнну допомогу. Переговори можуть продовжитись навіть якщо безплатної підтримки не буде, а залишаться лише комерційні постачання", – зауважив Ярослав Божко.

Чому Росія не відмовиться від зустрічей у Стамбулі

У Туреччині заявили, що переговори між Україною та Росією можуть відбутися зовсім скоро. Там додали, що не відкидають зустрічі лідерів, а не делегацій. Загалом Кремль не проти участі у переговорному процесі, але проти конкретних домовленостей про припинення вогню.

Ми маємо чітко розуміти, що участь Росії та України в переговорах є вимушеною. Вона потрібна для того, щоб не спровокувати небажані сценарії з боку США,

– підкреслив Ярослав Божко.

Україна не хоче припинення допомоги, а Росія – нової хвилі санкцій. З огляду на це, переговори сьогодні залишаються формальним процесом. Тому варто чекати, коли у наших партнерів закінчиться терпіння і вони нарешті змусять росіян до абсолютного припинення війни.

До слова, президент США заявив, що незадоволений Путіним, адже той "вбиває своїх та їхніх солдатів" і не говорить правду. Натомість "закидає нісенітницями". Глава Білого дому додав, що підготує для Кремля "сюрприз".