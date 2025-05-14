Путин загнал себя в капкан, – Подоляк объяснил, где ошибся российский диктатор

Путин до сих пор не ответил, прибудет ли он в Турцию на встречу с Владимиром Зеленский. Очевидно, что российский диктатор не хочет ехать. Но он может быть вынужден добираться до Стамбула.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, диктатор Путин действительно может не прибыть на мирные переговоры в Турцию. Он боится встречи с Зеленским.

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Почему Путину нужно ехать в Стамбул

Как отметил Подоляк, очевидно, что Путин хочет продолжать войну против Украины без негативных для себя последствий. И парадокс в том, что единственный вариант это сделать – приехать в Турцию.

Как бы это парадоксально не звучало. Но так Путин сможет еще определенное время продолжать войну без особо негативных последствий для себя. Ему же нужно, чтобы не было существенного наращивания санкций, наращивания поставок оружия Украине и т.п,

– отметил Подоляк.

Путин мог бы просто приехать и повторить свои неадекватные условия. После этого он бы получил еще некоторое время на продолжение войны с ракетно-дронными ударами по гражданским и атаками на мотоциклах на фронте. Если же диктатор не приедет в Турцию, то союзники должны уже действовать жестче.

Не будет Путина? Тогда немедленно должны быть привлечены санкции другого уровня, милитарное снабжение другого уровня. И должна быть другая позиция того же Китая, Бразилии и так далее по своей нейтральности. Путин сам себя загнал в капкан, когда предложил прямые переговоры. Очевидно, что ему нужно появиться в Турции,

– сказал Подоляк.

Европа готова действовать жестче против России. Там уже вышли на 17 пакет санкций. Соединенные Штаты также внимательно следят за ситуацией. Там делают много эмоциональных вещей, но они остаются прагматичными.

Там понимают, когда надо поджать. А если та сторона ведет себя неадекватно, то тогда надо использовать инструменты принуждения. И США будут к этому готовы. У меня нет сомнений,

– подчеркнул Подоляк.

Добавим, российский диктатор Путин так и не подтвердил, приедет ли в Турцию 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор боится переговоров. Если он не приедет, то Украина готова к любым форматам переговоров в Турции.