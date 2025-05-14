Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, диктатор Путін дійсно може не прибути на мирні переговори до Туреччини. Він боїться зустрічі із Зеленським.

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Чому Путіну потрібно їхати в Стамбул

Як наголосив Подоляк, очевидно, що Путін хоче продовжувати війну проти України без негативних для себе наслідків. І парадокс в тому, що єдиний варіант це зробити – приїхати до Туреччини.

Як би це парадоксально не звучало. Але так Путін зможе ще певний час продовжувати війну без особливо негативних наслідків для себе. Йому ж потрібно, щоб не було суттєвого нарощування санкцій, нарощування постачання зброї Україні тощо,

– зазначив Подоляк.

Путін міг би просто приїхати та повторити свої неадекватні умови. Після цього він би отримав ще певний час на продовження війни з ракетно-дроновими ударами по цивільних та атаками на мотоциклах на фронті. Якщо ж диктатор не приїде до Туреччини, то союзники мають вже діяти жорсткіше.

Не буде Путіна? Тоді негайно мають бути залучені санкції іншого рівня, мілітарне постачання іншого рівня. Та й має бути інша позиція того ж Китаю, Бразилії і так далі щодо своєї нейтральності. Путін сам себе загнав у капкан, коли запропонував прямі переговори. Очевидно, що йому потрібно з'явитися в Туреччині,

– сказав Подоляк.

Європа готова діяти жорсткіше проти Росії. Там вже вийшли на 17 пакет санкцій. Сполучені Штати також уважно стежать за ситуацією. Там роблять багато емоційних речей, але вони залишаються прагматичними.

Там розуміють, коли треба підтиснути. А якщо та сторона веде себе неадекватно, то тоді треба використовувати інструменти примусу. І США будуть до цього готові. В мене немає сумнівів,

– підкреслив Подоляк.

Додамо, російський диктатор Путін так і не підтвердив, чи приїде до Туреччини 15 травня. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російський диктатор боїться перемовин. Якщо він не приїде, то Україна готова до будь-яких форматів перемовин у Туреччині.