Диктатор Путин продолжает рассказывать ложь о масштабных успехах России на фронте. Все это происходит как раз на фоне попыток США урегулировать войну в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТРО Тарас Березовец, отметив, что заявления врага о захвате Гуляйполя и Мирнограда не соответствуют действительности. Там идут сложные бои, но враг не захватил эти два города.

Почему Путин снова рассказывает об успехах на фронте?

По словам Березовца, Путин сделал ряд демонстративных заявлений об "успехах на фронте". Очевидно, что так он пытается повлиять на позицию Дональда Трампа по урегулированию войны. Диктатор хочет показать, что Россия якобы и так побеждает.

При этом Россия понесла уже колоссальные потери с начала полномасштабной войны. А сам Путин ставил дедлайны по захвату Донбасса еще до лета 2022 года. С тех пор сроки все сдвигаются.

Путин хотел захватить Донецкую область еще до 1 июля 2022 года. С тех пор прошло 2,5 года. А задача до сих пор не выполнена,

– сказал Березовец.

