Россию нужно заставить: политолог объяснил, почему возобновление переговоров сейчас не имеет никакого смысла

Мирные переговоры о прекращении войны в Украине были приостановлены. И встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США должна была стать импульсом для возобновления переговоров. Однако существуют факторы, препятствующие их результативности.

Об этом в беседе с 24 Каналом отметил политолог Олег Лесной, который считает, что в настоящее время существуют условия, не способствующие тому, чтобы Украине удалось добиться справедливого мира для себя. Также по итогам встречи Зеленского и Трампа в августе в Киев могут впервые приехать переговорщики президента США – Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

При каких условиях могут возобновиться мирные переговоры, выгодные для Украины?

Лесной подчеркнул, что Владимир Путин не настроен на какие-либо переговоры. Он заявляет, что не собирается заканчивать войну, а потому нет смысла вдохнуть жизнь в мертвые переговоры, ведь это бесплодная работа.

"Я придерживаюсь мнения, что Путин или российская делегация не должны приходить на переговоры по собственной воле. Их нужно заставить прийти на них для того, чтобы вести конструктивный диалог", – подчеркнул политолог.

Политолог оценил возможности возобновления мирных переговоров: смотрите видео

В то же время, если и дальше считать, что Путин – "хороший парень", который тоже хочет мира, но только по-своему, то переговоры, по его мнению, не имеют смысла.

Глава Кремля на самом деле хочет капитуляции и уничтожения Украины, тогда, по его мнению, это будет мир. А по нашему – это призыв к справедливости, к международному праву, о котором уже давно никто не вспоминает или упоминает лишь фрагментарно. Мы не нападали, как говорит Путин, вместе с Западом на Россию. Наоборот, Россия напала на нас, и это произошло не более четырех лет назад, а гораздо раньше,

– пояснил Олег Лесной.

Поэтому политолог пока не видит "окна возможностей" в переговорном процессе. Также он не разделяет оптимизма иностранных журналистов относительно того, что сейчас можно возобновить переговоры. Это невозможно сегодня, ведь Путин продолжает эскалировать ситуацию и не собирается останавливаться.

Напомним, что издание Financial Times считает, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне важна для возобновления мирного процесса и укрепления военной поддержки Украины.

Журналисты издания предположили, что это, вероятно, лучшая возможность для Киева с начала второго президентского срока Трампа вернуться к активной фазе переговоров и получить военную поддержку. Сейчас ситуация изменилась, поскольку прямые контакты между советниками Зеленского и Трампа помогли изменить отношение президента США к войне и позицию Украины.

Издание считает важным фактором также приезд в Украину американской активистки Лоры Лумер, которая ранее была против поддержки Киева. Теперь она считает, что часть правых кругов в США находится под влиянием российской пропаганды. А в Украине это восприняли как возможность повлиять на дискуссию внутри круга сторонников Трампа.