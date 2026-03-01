Буданов заявил о прогрессе в переговорах: политолог указал на важный нюанс

Мирные переговоры между Украиной, США и Россией продолжаются. Враг даже якобы готов принять те гарантии безопасности, которые Штаты предлагают для нашего государства. Но россияне легко могут отказаться от этой позиции.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что пока даже непонятно, какие именно гарантии безопасности Соединенные Штаты предлагают для Украины. Были только "сливы" в СМИ, но соответствуют ли они действительности – есть вопросы.

Смотрите также Подрыв путей в Польше и перехват спутников: как Кремль ведет теневую войну против всей Европы

В чем проблема переговоров с Россией?

По словам Фесенко, украинская переговорная группа уже имеет опыт ведения переговоров с Россией. Они прекрасно осознают, какие "маневры" может осуществлять страна-агрессор во время переговоров. Россияне применяют их уже много лет.

Мне рассказывали дипломаты, которые участвовали еще в соглашении по Азовскому морю в 2003 году; в Минских соглашениях. Типичное поведение российских переговорщиков: сказать "да" на предыдущем раунде или намекнуть, или в общих чертах дать абстрактное согласие на определенную позицию. Уже в следующем раунде они говорят, что позиции немного скорректировали. Соглашаются на то, что соответствует их интересам, а ту часть компромисса, которая касается их уступок – отменяют,

– рассказал Фесенко.

Именно поэтому нельзя доверять россиянам на слово. Они, как и тогда, так и сейчас могут вполне изменить свою позицию уже на следующем раунде переговоров.

Что известно о ходе мирных переговоров?