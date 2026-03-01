Буданов заявил о прогрессе в переговорах: политолог указал на важный нюанс
- Политолог Владимир Фесенко прокомментировал ход мирных переговоров между Украиной, США и Россией.
Он рассказал, как россияне ведут переговоры.
Мирные переговоры между Украиной, США и Россией продолжаются. Враг даже якобы готов принять те гарантии безопасности, которые Штаты предлагают для нашего государства. Но россияне легко могут отказаться от этой позиции.
Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что пока даже непонятно, какие именно гарантии безопасности Соединенные Штаты предлагают для Украины. Были только "сливы" в СМИ, но соответствуют ли они действительности – есть вопросы.
В чем проблема переговоров с Россией?
По словам Фесенко, украинская переговорная группа уже имеет опыт ведения переговоров с Россией. Они прекрасно осознают, какие "маневры" может осуществлять страна-агрессор во время переговоров. Россияне применяют их уже много лет.
Мне рассказывали дипломаты, которые участвовали еще в соглашении по Азовскому морю в 2003 году; в Минских соглашениях. Типичное поведение российских переговорщиков: сказать "да" на предыдущем раунде или намекнуть, или в общих чертах дать абстрактное согласие на определенную позицию. Уже в следующем раунде они говорят, что позиции немного скорректировали. Соглашаются на то, что соответствует их интересам, а ту часть компромисса, которая касается их уступок – отменяют,
– рассказал Фесенко.
Именно поэтому нельзя доверять россиянам на слово. Они, как и тогда, так и сейчас могут вполне изменить свою позицию уже на следующем раунде переговоров.
Что известно о ходе мирных переговоров?
- Агентство Bloomberg со ссылкой на лиц, которые ознакомлены с мирным процессом, сообщало, что Россия может выйти из мирных переговоров, если Украина откажется уступить территории. Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении только в том случае, если Украина пойдет на полный вывод войск из Донецкой области.
- Издание The Telegraph сообщает, что Украина рассматривала вариант отвода войск из Донецкой области. Но это только в том случае, если Россия тоже отведет войска. Параллельно должны происходить переговоры о гарантиях безопасности.
- Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал ход переговоров. По его словам, успех переговоров зависит от силы позиции Украины и поддержки союзников. Россия же не изменила своих имперских амбиций. Они и в дальнейшем хотят контролировать всю Украину.