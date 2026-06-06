Инициатива на стороне Украины, – полковник из Британии оценил шанс окончания войны до осени

Зеленский до ноября рассматривает возможность завершить горячую фазу войны. Такая перспектива является реалистичной. Трамп понимает, что если он хочет достичь успеха на промежуточных выборах в США, ему надо обеспечить, чтобы Украина получила справедливое прекращение боевых действий.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, озвучив, что сейчас Украина на верном пути, нанося регулярные удары вглубь России.

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Завершение войны осенью: Трамп заинтересован поспособствовать

Своими ударами в частности по НПЗ России и ее портах Силы обороны Украины усиливают проблемы для российской экономики. Зато российская армия прибегает снова к тому, что терроризирует мирное украинское население, не имея возможности достичь успехов на поле боя.

Это, как обратил внимание полковник армии Великобритании в отставке, не отличается от режима сирийского диктатора Асада. Когда тот начал наносить удары только по гражданским целям, то, как заметил Бреттон-Гордон, довольно быстро его режим был свергнут.

Асад убил ориентировочно полмиллиона мирных жителей, а затем потерял власть. Путин видел, как все это происходило. Возможно, у него возникает ощущение дежавю. Путин также понимает, что у российских диктаторов редко бывает счастливая пенсия. Сейчас инициатива на стороне Украины. Если ситуация радикально не изменится, то завершение огня и справедливый мир до ноября представляются довольно реалистичными,

– считает Бреттон-Гордон.

Полное интервью с Хэмишем де Бреттон-Гордоном: смотрите видео

Полковник армии Великобритании в отставке подытожил, что осенью в США пройдут промежуточные выборы и они станут решающими для Трампа. Сейчас его политические рейтинги и популярность низкие.

Если ничего не изменится, то, как прогнозирует Бреттон-Гордон, его партию ожидает серьезный удар на выборах. Но Трамп понимает, что если ему удастся достичь справедливого окончания российско-украинской войны, все для него может измениться.

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