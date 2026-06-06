Инициатива на стороне Украины, – полковник из Британии оценил шанс окончания войны до осени
Зеленский до ноября рассматривает возможность завершить горячую фазу войны. Такая перспектива является реалистичной. Трамп понимает, что если он хочет достичь успеха на промежуточных выборах в США, ему надо обеспечить, чтобы Украина получила справедливое прекращение боевых действий.
Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, озвучив, что сейчас Украина на верном пути, нанося регулярные удары вглубь России.
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Завершение войны осенью: Трамп заинтересован поспособствовать
Своими ударами в частности по НПЗ России и ее портах Силы обороны Украины усиливают проблемы для российской экономики. Зато российская армия прибегает снова к тому, что терроризирует мирное украинское население, не имея возможности достичь успехов на поле боя.
Это, как обратил внимание полковник армии Великобритании в отставке, не отличается от режима сирийского диктатора Асада. Когда тот начал наносить удары только по гражданским целям, то, как заметил Бреттон-Гордон, довольно быстро его режим был свергнут.
Асад убил ориентировочно полмиллиона мирных жителей, а затем потерял власть. Путин видел, как все это происходило. Возможно, у него возникает ощущение дежавю. Путин также понимает, что у российских диктаторов редко бывает счастливая пенсия. Сейчас инициатива на стороне Украины. Если ситуация радикально не изменится, то завершение огня и справедливый мир до ноября представляются довольно реалистичными,
– считает Бреттон-Гордон.
Полное интервью с Хэмишем де Бреттон-Гордоном: смотрите видео
Полковник армии Великобритании в отставке подытожил, что осенью в США пройдут промежуточные выборы и они станут решающими для Трампа. Сейчас его политические рейтинги и популярность низкие.
Если ничего не изменится, то, как прогнозирует Бреттон-Гордон, его партию ожидает серьезный удар на выборах. Но Трамп понимает, что если ему удастся достичь справедливого окончания российско-украинской войны, все для него может измениться.
Мирные переговоры: Зеленский предлагает встречу Путину, тот отказался
- Зеленский обнародовал открытое письмо Путину, призвав его не бояться выйти из войны. Он предложил определить дату двусторонней встречи и назвал страны, которые готовы будут ее принять на своей территории. Президент отметил, что, что Россия постоянно переносит дедлайны по захвату Донетчины и в этом году снова их провалит, потому что не способна достичь такой цели. Он также отметил большие потери личного состава российской армии и напряжение внутри России, которое растет из-за регулярных атак украинских дронов по военным целям в глубине российской территории.
- Путин в ответ на письмо заявил, что не видит смысла встречаться с Зеленским. Он озвучил, что Киеву надо "остановить российское наступление", а Москве необходимы "договоренности". Глава Кремля также подчеркнул, что до того как такая встреча может состояться надо "найти решение по урегулированию войны".
- Президент США высказался о том, что украинская и российская стороны должны пойти на компромиссы и, по его мнению, они решатся на такой шаг. Трамп также заявил, что если бы Путин и Зеленский встретились, это было бы "прекрасно" и подчеркнул, что им необходимо сделать.