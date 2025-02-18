Глава Евросовета изложил представителю Трампа условия прекращения огня в Украине

Простое прекращение огня не станет гарантией мира для Украины. Председатель Европейского совета Антониу Кошта говорит, что необходимо соглашение, которое будет отвечать интересам как Киева, так и всей Европы.

Европа стремится вместе с США найти путь к надежному миру в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Антониу Кошта в X.

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Какой мир нужен Европе

Мир не может быть простым прекращением огня – нам нужна сделка, которая обеспечит всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине и безопасность в Европе,

– написал Кошта после встречи со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Брюсселе.

Кошта подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Европы.

"Мы готовы продолжать конструктивно работать с США для обеспечения мира и безопасности", – добавил Кошта.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с Китом Келлогом. Она подчеркнула, что Евросоюз продолжает оказывать военную помощь Украине и готов расширить ее.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС совместно с США будет работать над прекращением кровопролития и поможет достичь справедливого мира, на который Украина и ее народ по праву заслуживают.