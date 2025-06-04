Встреча Трампа, Зеленского и Путина: когда и при каких условиях возможны переговоры в таком формате

Владимир Путин может согласиться на встречу с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, если будут выполнены условия России. Конечно, Украина не согласится на циничные требования Кремля. Поэтому в ближайшее время такая встреча невозможна.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Валерий Дымов. По его словам, Украине нужно убеждать союзников давить на Путина.

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Сейчас встреча невозможна

Валерий Дымов отметил, что Украина согласилась на американский план безусловного прекращения огня на 30 дней. Однако Путин начал выдвигать условия, которые США приняли к рассмотрению. Поэтому Россия и дальше продолжает свои террористические удары по Украине.

Не может быть встречи украинской делегации, нашего президента на условиях России с Путиным. А кремлевский диктатор не будет соглашаться на такую встречу, пока не будут выполнены его условия,

– подчеркнул он.

Так называемый глава Кремля пытаются затягивать так называемые переговоры, показывать, что якобы он договаривается. Путин не будет соглашаться на встречу с Зеленским и Трампом. Россияне считают, что имеют возможности давить на Украину на фронте, чтобы принудить к выполнению своих условий.

Важно, чтобы страны-партнеры Украины давили на Владимира Путина. В частности, нужны серьезные новые серьезные санкции против России.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ответил, возможна ли трехсторонняя встреча с Путиным и Трампом. Он заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, в частности к встрече на уровне лидеров, допуская трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.