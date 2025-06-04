Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Валерій Димов. За його словами, Україні потрібно переконувати союзників тиснути на Путіна.

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Наразі зустріч неможлива

Валерій Димов зазначив, що Україна погодилася на американський план безумовного припинення вогню на 30 днів. Однак Путін почав висувати умови, які США прийняли до розгляду. Тому Росія і далі продовжує свої терористичні удари по Україні.

Не може бути зустрічі української делегації, нашого президента на умовах Росії з Путіним. А кремлівський диктатор не буде погоджуватись на таку зустріч, поки не будуть виконані його умови,

– підкреслив він.

Так званий очільник Кремля намагаються затягувати так звані перемовини, показувати, що нібито він домовляється. Путін не буде погоджуватись на зустріч із Зеленським та Трампом. Росіяни вважають, що мають можливості тиснути на Україну на фронті, щоб примусити до виконання своїх умов.

Важливо, щоб країни-партнери України тиснули на Владіміра Путіна. Зокрема, потрібні серйозні нові санкції проти Росії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відповів, чи можлива тристороння зустріч із Путіним і Трампом. Він заявив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією, зокрема до зустрічі на рівні лідерів, допускаючи тристоронню зустріч з Владіміром Путіним та Дональдом Трампом.