Проблема диктаторских режимов: политолог рассказал, как Россия пытается вернуться к переговорам

Путин хочет возобновления переговорного процесса, однако на условиях, которые будут основаны на договоренностях, достигнутых во время его встречи с Трампом в Анкоридже, а также на Стамбульских протоколах. Высказался и Лавров. Глава российского МИД заявил, что Москва готова к встречам, но не даст ввести в заблуждение, как это было на Аляске.

Политолог Владимир Фесенко в беседе с 24 Каналом отметил, что такими высказываниями Россия сейчас посылает сигнал Соединенным Штатам.

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Почему в Кремле заговорили о переговорах?

Заявления Лаврова, по мнению политолога, отражают внутренние разногласия и борьбу, которая продолжается в Кремле. Он недоволен тем, что его в свое время отстранили от прямых контактов с США, несмотря на то, что он возглавляет министерство иностранных дел и является профессиональным американистом. Вместо него с прошлого года с представителями Штатов общались другие люди.

В частности, секретные переговоры с Уиткоффом вел представитель Путина — Кирилл Дмитриев и его помощник Юрий Ушаков. Поэтому Лавров сегодня критикует Вашингтон, подчеркивает провал встречи в Анкоридже, тем самым нанося удары по своим конкурентам внутри России, которые заняли его место в переговорном процессе.

В Кремле ощущается растерянность. Там хотят вернуть переговоры с США. Это не столько сигнал для нас, сколько для американцев, мол, они готовы. С другой стороны — это сигнал внутренней аудитории. Ведь в России сейчас негативные настроения из-за масштабного топливного кризиса, охватившего европейскую часть России,

– пояснил Фесенко.

Путин в этой ситуации пытается демонстрировать силу, требует от подчиненных "свести к нулю" последствия украинских атак, но те ничего не могут поделать. Политолог обратил внимание на изменение тональности его выступлений. По его мнению, она стала неуверенной. Глава Кремля говорит коряво, а его угрозы уже не воспринимаются всерьез. Сейчас диктатора начали критиковать даже его сторонники внутри России.

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Глава Кремля находится в информационном вакууме

Путин продолжает заявлять, что российская армия якобы ежедневно продвигается, хотя на самом деле ситуация иная. Фесенко отметил, что российский диктатор пытается делать вид, что все в порядке, несмотря на регулярные атаки СОУ. В Петербурге во время ПМЭФ он был вынужден реагировать, потому что именно там в те дни происходили украинские удары с помощью дронов.

"Ему пришлось реагировать, но он говорил, что это западные дроны, а не украинские. Хотя большинство БПЛА, которые наносят удары по России – украинского производства. А Путин хочет принизить, мол, это не оружие Украины, что это Запад воюет против России, иначе его страна выглядит не совсем уж и мощной. У него нет адекватной оценки, он не понимает реальной ситуации. Так часто бывает: в авторитарной бюрократии руководителя обманывают, приукрашивают ситуацию, но и скрыть ее невозможно", – считает Фесенко.

Политолог указал на то, что даже министр энергетики России на совещании с Путиным сказал, что есть проблемы и будут ограничения по топливу, так что все-таки эту информацию о реальном положении дел в стране-агрессоре чиновники пытаются донести до него. Но, по мнению Фесенко, он не до конца понимает, что происходит, в частности, в Крыму, хотя в российском правительстве об этом хорошо знают.

Путин живет в своем пузыре и поэтому повторяет, что российские войска наступают каждый день, над чем уже смеются в самой России. Хотя он уже начал заявлять, что они не "наступают", а "прижимают". Прослеживается определенное изменение риторики.