Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах в переговорах о прекращении войны, – ISW

После разговоров лидера США Дональда Трампа с главой Кремля Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также заявлений со стороны России аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что "Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах во время будущих мирных переговоров".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Путин не заинтересован в компромиссах

Лидер США Дональд Трамп 12 февраля провел двусторонние телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Он сказал, что обсудил с Путиным войну в Украине, и что они договорились, что их администрации "немедленно" начнут переговоры.

В официальном сообщении Кремля об этом разговоре утверждается, что Путин отметил необходимость "устранения первопричин" войны, и что Путин "согласился с Трампом", что "долгосрочного урегулирования можно достичь путем мирных переговоров".

Российские официальные лица четко определили "первопричины" войны как якобы нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток в районах вблизи российской границы, что свидетельствует о том, что Кремль остается преданным идее навязывать свою волю и интересы безопасности Соединенным Штатам и Европе и не заинтересован в компромиссе в этом требовании,

– говорится в отчете.

Там также указывается о том, что Трамп подтвердил свой телефонный разговор с Зеленским и заявил, что они обсудили войну и предстоящую встречу Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Зеленский заявил, что они с Трампом обсудили возможности для достижения мира, готовность к совместной работе и технологические возможности Украины, включая беспилотники. Президент Украины заявил, что Трамп поделился деталями своего разговора с Путиным, и что он и Трамп договорились о планировании будущих двусторонних встреч.

В отчете также указали, что представитель Кремля Дмитрий Песков и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прямо отвергли предложение Зеленского обменять оккупированную украинскую территорию на территорию, которую удерживают украинские войска в Курской области, во время будущих мирных переговоров.

Медведев заявил, что было бы "нонсенсом" обменять российскую и украинскую территории, а вот Песков заявил, что Россия "никогда не будет обсуждать" обмен своей территории.

Заявления Медведева и Пескова еще больше подтверждают оценку ISW, что Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах во время будущих мирных переговоров и будет придерживаться только того мирного соглашения, которое удовлетворит все его максималистские требования по Украине,

– говорится в отчете Института изучения войны.