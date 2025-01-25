Путин сигнализирует россиянам и миру, что не будет участвовать в переговорах в ближайшее время, – ISW

Владимир Путин снова хочет скрыть свое нежелание участвовать в переговорах по окончанию войны. Он всячески сигнализирует, что это не произойдет в ближайшее время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Какова позиция Путина относительно мирных переговоров по войне

В пятницу, 24 января, Владимир Путин дал интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину. Диктатор, вероятно, использовал этот разговор, чтобы сигнализировать российскому обществу, что Россия вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшее время и что война вряд ли скоро закончится.

Аналитики ISW отмечают, что этим интервью Путин также стремился повлиять на российские элиты, которые стремятся к завершению войны. Его месседж должен убедить их в том, что никаких быстрых путей достижения мира не будет.

В Институте изучения войны обратили внимание, что Путин во время выступления в значительной степени сосредоточился на указе президента Украины от 2022 года о "невозможности вести переговоры" с Путиным. Президент России отмечал, что это является значительным препятствием для мирных переговоров.

Путин ложно заявил, что Украина и президент Украины Владимир Зеленский не заинтересованы в мирных переговорах и что Россия и Украина не могут обсуждать "что-то серьезное" с имеющимся указом,

– говорят аналитики.

Правитель России пытался заверить, что любые переговоры до отмены указа будут "нелегитимными". Вероятно, таким образом Путин намекнул Трампу, что тот должен договариваться об Украине исключительно с ним, поскольку двое лидеров могут "спокойно" обсуждать свои интересы.

"Интенсивное внимание Путина к указу во время его интервью 24 января является еще одной попыткой отвлечь внимание от его нежелания участвовать в мирных переговорах о прекращении войны в Украине", – пишет ISW.