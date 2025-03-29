В ISW объяснили, почему Путину выгодно затягивать мирные переговоры

Кремль остается преданным своей цели – затянуть любые переговоры о временном прекращении огня. Для этого Владимир Путин пытается выдвинуть новое требование, соответствующее его давним усилиям.

Речь идет о подрыве легитимности украинского правительства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Перемирие Шредингера: почему существует только на словах Путина и Трампа и не работает для Украины

Новое требование Путина

Российский президент предложил Организации Объединенных Наций, США и европейским странам установить в Украине временную администрацию, которая провела бы "демократические выборы" и привела бы к власти "жизнеспособное правительство, имеющее доверие народа".

Кремль продолжает держать переговоры в заложниках и надеется добиться дополнительных уступок от Запада после прогресса, достигнутого в текущих переговорах о прекращении огня,

– отметили аналитики Института изучения войны.

Таким образом диктатор хочет выиграть время для новых успехов на поле боя, чтобы создать благоприятные условия для достижения полной капитуляции Украины.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отверг предложение Путина и заявил, что Украина имеет легитимное правительство, которое необходимо уважать.

В то же время представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что власть Украины определяют ее Конституция и народ.