В мирных переговорах будут учтены интересы Беларуси, – Путин
- Путин заявил, что в мирных переговорах по войне в Украине должны быть учтены интересы Беларуси.
- Путин подчеркнул особые отношения между Россией и Беларусью, называя их союзниками и друзьями.
Россию в четверг, 13 марта, посетил верный друг Путина, самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко. Во время пресс-конференции глава Кремля заявил об интересах белорусской стороны, которые должны быть учтены в мирных переговорах по войне в Украине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Путина во время встречи с Лукашенко.
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"Соответствует национальным интересам России"
В своей речи российский диктатор сказал, что Беларусь и Россия – это не только ближайшие соседи, но и надежные союзники и настоящие друзья.
Поэтому учесть интересы белорусов в переговорах нужно "обязательно".
Подчеркиваю особые отношения между двумя нашими братскими странами... Учитывать интересы Белоруссии – это полностью соответствует национальным интересам России,
– заявил Путин.
Напомним, что глава Кремля также сказал, что отношения России и Беларуси могли бы быть примером для других стран. В ответ Лукашенко начал рассказывать о якобы народной поддержке среди белорусов относительно курса на сотрудничество с россиянами.
"Мы создаем уникальное образование в виде Союзного государства, примеров которому не было в истории", – заявил Лукашенко.
Самопровозглашенный президент Беларуси также пожаловался, что его государство и Россию "хотели задушить".