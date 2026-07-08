В справедливом мире не будет побежденных, – Эрдоган призвал к переговорам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова выступить площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом политик заявил по итогам саммита НАТО в Анкаре, сообщает 24 Канал.

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Где могут состояться мирные переговоры?

Эрдоган предложил сторонам собраться на турецкой территории для переговоров.

В справедливом мире не будет побежденных. Я вновь заявляю, что мы готовы снова собрать стороны в Турции,

– сказал он на пресс-конференции.

Политик в очередной раз подчеркнул, что Турция "с самого начала войны делает ставку на диалог и дипломатию как на путь к решению".

Кроме того, Эрдоган отметил, что он разделяет видение президента США Дональда Трампа относительно достижения мира в войне в Украине и выразил поддержку инициативе PURL.

Помимо военной помощи, которую мы оказываем Украине из наших национальных запасов, мы и в дальнейшем будем вносить свой вклад в рамках инициативы PURL,

– подчеркнул президент Турции.

Напомним, во время встречи в Анкаре 8 июля Дональд Трамп оценил перспективы завершения войны. Он заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией "давно находится в работе" – документ, по его словам, имеет как преимущества, так и недостатки, а обе стороны якобы понимают, о чем в нем идет речь.

В целом, как подчеркнул Трамп, за последние недели удалось добиться значительного прогресса в вопросе прекращения войны России против Украины.